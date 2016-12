Elevii constănţeni au aşteptat chiar şi patru ore subiectele la Bac

Părinţi şi elevi deopotrivă au aşteptat ieri, ore întregi, începerea probei la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării din cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit secretarului de stat din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI), Adriana Pană, întîrzierea a fost cauzată de blocarea serverului: „Sînt 732 de centre de examen la nivel naţional şi 410 fişiere. Din cauza numărului mare de subiecte, s-a blocat serverul”. Un caz cu totul aparte îl constituie cel al elevilor care au susţinut examenul la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB) Constanţa. Aşteptarea lor a durat aproximativ patru ore, din cauza unor defecţiuni tehnice la serverul instituţiei. „În plus, au fost peste 100 de elevi care au susţinut proba la fizică, iar la această disciplină subiectul avea opt pagini. Multiplicarea a durat mai mult decît la celelalte materii”, a declarat inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, Petrică Miu. În restul centrelor de examen de pe raza judeţului Constanţa, examenul de bacalaureat a fost întîrziat cu maximum două ore. Proba de ieri a pus la încercare nervii tuturor elevilor care susţin în acest an examenul de bacalaureat, întîrzieri înregistrîndu-se în toată ţara. La Suceava, subiectele au ajuns în săli cel mai devreme la ora 10.50 şi cel mai tîrziu la 11.40. La Iaşi, elevii au primit, miercuri, subiectele la bacalaureat cu aproape două ore întîrziere, din cauza unei erori de comunicare între serverele ministerului şi cele ale Inspectoratului Şcolar. Nici în capitală subiectele nu au ajuns la timp, elevii bucureşteni fiind nevoiţi să aştepte şi ei tot peste două ore. Din cauza numărului mare de subiecte de la această probă, reprezentanţii MECI intenţionează schimbarea legii privind organizarea şi desfăşurarea bacalaureatului.

Subiecte uşoare

În ciuda faptului că au fost lăsaţi să aştepte, cei mai mulţi dintre elevi au ieşit zîmbitori de la examen. „Eu am susţinut proba la biologie vegetală şi animală. Subiectele mi s-au părut foarte uşoare. Am ales această specializare pentru că vreau să urmez, pe viitor, Colegiul de Asistente Medicale”, a declarat Iuliana Tătaru, fostă elevă a Grupului Şcolar „George Emil Palade” din Constanţa. Chiar dacă mai sînt şi candidaţi care încă nu ştiu ce vor face pe viitor, cei mai mulţi dintre ei şi-au ales deja drumul. Este şi cazul lui Reşit Iren, fostă elevă a CNMB. Ea a făcut parte din echipa BETA, care anul trecut a cîştigat premiul întîi la concursul ştiinţific organizat de NASA, „International Space Settlement Design Competition”, ediţia a XV-a. Şi, pentru că are în continuare vise mari, ea şi-a depus dosarul la mai multe facultăţi din Anglia şi Germania. “Mi-am depus dosarul la mai multe facultăţi din străinătate, la specializarea Arabă şi Studii ale Orientului Mijlociu şi am fost admisă la toate”, a afirmat Reşit Iren, recunoscînd că încă mai are emoţii în ceea ce priveşte proba de astăzi.

Fără incidente

Proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării s-a desfăşurat fără incidente. Au fost înscrişi 7.881 de elevi, însă s-au prezentat la examen doar 7.858. Nici la Colegiul „Al.I. Cuza” nu s-au mai înregistrat incidente, la proba de ieri niciun elev nemaifiind tentat să copieze. La nivelul judeţului Constanţa, proba a fost susţinută la 73 de discipline. Cei mai mulţi elevi au optat pentru tehnici de măsurare în domeniu (1.076), marketing-ul afacerilor (1.090), biologie vegetală şi animală (1.876), anatomia şi fiziologia umană (718), fizică (330), latină (235), chimie organică (198), ecologie şi protecţia mediului (181) şi economia întreprinderilor (138). Examenul de bacalaureat se încheie astăzi cu proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare. „Aici nu vor mai fi problemele cu care ne-am confruntat astăzi, avînd în vedere faptul că cei mai mulţi dintre candidaţi (4.895) vor susţine proba la disciplina educaţie fizică. Mîine (astăzi - n.r.) vor fi doar 22 de discipline la ivelul judeţului, spre deosebire de 73 cîte au fost astăzi (ieri - n.r.)”, a adăugat inspectorul şcolar general Petrică Miu.