Elevii constănțeni au câștigat Concursul Național „Made for Europe“!

Constanța are, de la sfârșitul săptămânii trecute, un palmares mai bogat în materie de premii câștigate de elevii din județ. Este vorba despre distincțiile obținute la etapa finală a Concursului Național „Made for Europe”, ce a avut loc în perioada 25 - 28 aprilie, la Craiova. Constanța a fost reprezentată de trei elevi, de la Colegiul Tehnologic „Miron Costin”, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” și Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Ciocârlia. Toți trei s-au întors cu premii importante.

Tezaurul Constanței în materie de premii câștigate de elevi la concursurile naționale și internaționale este, începând cu sfârșitul săptămânii trecute, mai bogat cu trei distincții importante. Este vorba despre premiile obținute de constănțeni la etapa finală a Concursului Național „Made for Europe”. Competiția a avut loc în perioada 25 - 28 aprilie, la Craiova. S-au întrecut elevi din clasele I - XII, care au prezentat juriului și publicului proiecte prin care își evidențiază ingeniozitatea și competențele dobândite în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri europene. „Sunt produse realizate în cadrul proiectelor „Erasmus“ plus și „eTwinning“, ce reflectă creativitatea, imaginația elevilor și profesorilor. Proiectele sunt foarte variate, de la ghiduri, site-uri și jocuri realizate de elevi până la momente artistice. Concursul presupune promovarea acestor produse de către echipele de elevi. Evaluarea a fost realizată de către 24 de inspectori școlari din mai multe județe ale țării. Au fost punctate tehnicile de prezentare, produsul obținut, originalitatea, dar și elementele-surpriză”, a declarat inspectorul pe proiecte educaționale din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Geanina Zaharia.

TREI CONSTĂNȚENI, LAUREAȚI LA FAZA NAȚIONALĂ A CONCURSULUI

La ediția din anul acesta a concursului au participat 124 de elevi din toată țara. Dintre aceștia, trei provin din județul Constanța, fiecare întorcându-se acasă cu câte un premiu. Silviu Manea, elev în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” din Constanța, a obținut premiul I la secțiunea „Proiecte strategice”. El a întocmit și prezentat „Ghidul auxiliar de bune practici. Tendințe actuale în servicii hoteliere”, proiect realizat în cadrul programului „Erasmus+KA1“ - „Servicii hoteliere la standarde europene”. La rândul său, Apollon Ioniță, elev în clasa a V-a la Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Ciocârlia, a obținut premiul al doilea la secțiunea „Mobilități ale elevilor”, pentru proiectul „The story of the moose”, o carte de benzi desenate realizată în cadrul programului „Erasmus+KA2 - „Legends hunt. To explore. To motivate. To cherish”. Suita premiilor obținute de constănțeni la concursul „Made for Europe” se încheie cu performanța Alexandrei Gabriela Dragomir, din clasa a XI-a a Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța. Ea a impresionat juriul format din 24 de inspectori școlari din toată țara cu prezentarea revistei online a proiectului „eTwinning“ - „European immigration”, fiind laureată cu premiul al treilea. Pentru reușita acestor elevi sunt parțial responsabile prof. Semra Curtomer, directorul Liceului Tehnologic „Gheorghe Miron Costin”, prof. Cristina Gîlă de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” și prof. Florica Nicolae, directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 Ciocârlia.