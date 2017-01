Elevii constănţeni, cei mai populari informaticieni

Concursul European de Ecologie şi Informatică "@D_Eco", desfăşurat la Bucureşti săptămîna trecută, şi-a desemnat cîştigătorii. Printre cei 250 de participanţi din România, Belgia, Cipru, Finlanda, Italia, Marea Britanie, Ungaria şi Turcia s-au numărat şi 17 elevi al Şcolii nr. 28 Constanţa "Dan Barbilian" din clasele IV - VIII. "Am participat la patru secţiuni, respectiv pagini web, postere, film publicitar şi animaţie. La ultima secţiune am avut şi o fetiţă în clasa a patra care a fost o adevărată revelaţie în cadrul concursului. Nu este prima oară cînd participăm la un concurs de această anvergură. Anul trecut am participat la un concurs de pagini web în Turcia unde am obţinut o poziţie modestă, în schimb, la acest concurs am obţinut locul I pentru popularitate, în urma votului exprimat de ceilalţi concurenţi. Este un rezultat foarte bun şi sperăm ca la următoarele competiţii şcoala noastră să se impună şi să reprezinte o forţă pe acest segment", a declarat profesorul de tehnologie şi informatică din cadrul Şcolii 28, Camelia Orezeanu. Pentru proiectele realizate constănţenii au primit diplome, materiale informative şi promoţionale din partea mai multor firme şi, foarte important, vor primi cîte 5 exemplare de colecţie ale Revistei "Xtrem PC" şi abonamente gratuite pentru următoarele 3 luni.