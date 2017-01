Elevii constănţeni comemorează victimele Holocaustului

Începînd cu 2004, în fiecare an, pe 9 octombrie, în România este marcată Ziua Naţională de Comemorare a Holocaustului. Manifestarea este dedicată comemorării victimelor Holocaustului şi, în special, rolului pe care ţara noastră l-a avut în acest episod dramatic al istoriei. Ziua de 9 octombrie a fost aleasă pentru că, la această dată, în 1941, a început deportarea evreilor din Bucovina în Transnistria, la doar cîteva luni după ce Bucovina revenise sub administraţia României conduse pe atunci de generalul Ion Antonescu. Pentru a aminti elevilor care au fost efectele unei perioade plină de discriminare şi intoleranţă şi pentru a celebra cum se cuvine Ziua Naţională de Comemorare a Holocaustului, conducerea Şcolii Generale „Nicolae Titulescu” din Constanţa a organizat activitatea intitulată „Holocaustul în istoria recentă”, acţiune coordonată de prof. Viorica Cordonescu. Manifestarea a debutat cu prezentarea materialului informativ realizat de elevii unităţii şcolare, „Evreii în al doilea Război Mondial”. „La eveniment au participat aproximativ 30 de elevi ai şcolii noastre. După ce au urmărit materialul, cei prezenţi au putut viziona o prezentare a lagărelor de concentrare de la Auschwitz I şi Auschwitz - Birkenau. Aceasta a fost realizată de un grup de elevi de la Grupul Şcolar Dimitrie Leonida din Constanţa, sub coordonarea prof. Gabriel Cordonescu. Materialul s-a născut în urma unei vizite de lucru pe care aceştia au făcut-o în Polonia, în cadrul proiectului Tinerii europeni de azi descoperă trecutul pentru a înţelege prezentul şi a construi viitorul - Sinelimite 2, un parteneriat Comenius cu şcoli din Franţa, Polonia şi Spania”, a afirmat prof. Viorica Cordonescu. Prin intermediul prezentării, participanţii la manifestare au fost martorii impresiilor cutremurătoare şi ale fotografiilor inedite făcute la Auschwitz de către elevii Grupului Şcolar „Dimitrie Leonida”. La finalul acţiunii, mai mulţi elevi ai Şcolii Generale „Nicolae Titulescu”, sub îndrumarea prof. Gabriela Lefter, au prezentat portofolii în limba engleză pe tema Holocaustului.