Elevii constănțeni i-au uimit pe savanții NASA. S-au întors cu 9 premii!

Elevii constănțeni i-au uimit din nou pe savanții de la NASA. Mai mulți elevi ai Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” (CNMB) și ai Liceului Teoretic ”Traian” din Constanța au obținut în acest an 7 premii și două mențiuni la un concurs NASA de proiecte de așezări umane care ar putea fi construite în viitor în spațiu. La concursul NASA Ames Space Settlement Contest 2016, la care au participat elevi din 10 de țări, constănțenii au cucerit două premii I, 3 premii II, două premii III și două mențiuni. Staţia spaţială construită de o elevă de doar 15 ani, Maria Dumbravă, elevă în clasa a IX-a la CNMB, i-a convins pe cercetătorii de la NASA. Drept urmare, adolescenta a obținut locul I. Nu este pentru prima dată când tânăra se întoarce de la acest concurs cu premii. ”Din clasa a șasea particip. Atât în a șasea, cât și în a șaptea am luat tot premiul I. Proiectul meu se numește „Black Swan“. Am vrut să merg la CNMB mai ales pentru proiectele NASA”, a recunoscut fata. La fel ca și alți elevi de excepție, Maria vrea să urmeze cursurile unei facultăți în străinătate. ”Aș vrea să aplic la Universitatea Columbia, în New York. Am fost în 2014 și am vizitat-o”, a spus eleva.

PREMIAȚI AN DE AN Un alt proiect al mirciștilor, ”Enteprise”, realizat de o echipă de 8 elevi, a obținut tot locul I la această competiție. ”Pentru al patrulea an consecutiv am participat la concursul de la NASA și pentru al treilea an echipa noastră a reușit performanța să obțină premiul I. Proiectul nostru a avut ca scop construirea unei întregi centuri de stații spațiale în jurul Soarelui. Noi am abordat foarte multe metode inovatoare de a le construi”, a precizat Marina Cozma, una dintre elevele care au realizat proiectul. Profesorul Ion Băraru este cel care a îndrumat șapte din cele nouă echipe de elevi premiate de NASA.

ȘI ALTE PREMII Mulți dintre mirciștii care au câștigat competiția au rezultate excepționale și în alte domenii, participând la diverse olimpiade an de an. Este și cazul lui Răzvan Mihai Ursu, care a fost implicat în realizarea proiectului ”Enterprise”, medaliat cu aur, și a primit vestea că s-a calificat și la o altă olimpiadă, alături de alți elevi din UE. ”Împreună cu 5 colegi vom alcătui două echipe care vor reprezenta România la olimpiada de Științe a UE. M-am calificat în urma unei selecții a lotului”, a declarat Răzvan. ”Eu consider că așa trebuie făcută școala - materia de la clasă trebuie să se regăsească în rezultatele finale ale elevilor în diversele manifestări și competiții, la toate disciplinele. Sunt foarte bucuros pentru că văd că generațiile se schimbă și rezultatele rămân”, a spus profesorul coordonator Ion Băraru.

PREMIERĂ MONDIALĂ

O premieră mondială la concursul NASA a fost echipa coordonată de un elev al CNMB, al cărei proiect a obținut locul al III-lea. Vorbim despre Costin Dobrin, elev în clasa a XII-a, care a pregătit nouă colegi de-ai săi, îndrumându-le pașii spre o reușită sigură.