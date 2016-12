Elevii constănţeni se îndreaptă spre politică

20:32:55 / 10 Februarie 2014

SA NE TRAIESTI PARTID IUBIT COMUNIST DICTATOR USELIST .

SA INFIINTAT DIN NOU UTC-ul , MAI TREBUIE PIONIERII , DIN CLASA A 5-a SI TACIMUL ESTE COMPLET , EGAL PCR SA NE TRAIESTI PARTID IUBIT CA NE-AI CALIT , EXACT CA PE VREMEA IMPUSCATULUI CARE NU DADEA CALDURA IN APARTAMENTE , DAR NU PLATEAM ATIT DE MULT GIGACALORI , NU DADEA CALDURA , DAR NICI NU NE BAGA HOTII MINA IN BUZUNAR , CA ACUM , DAR ERA UN SLOGAN PE CARE APROAPE TOTI ROMANII IL STIAU SI ANUME , AFARA-I FRIG IN CASA II FRIG , DESCHID FERESTRELE SI STRIG , ITI MULTUMEC PARTID IUBIUT CA NE-AI CALIT , ACELAS SLOGAN SE POTRIVESTE INTOCMAI SI IN ZIUA DE AZI , DIFERENTA ESTE CA HOTII SI BANDITII NE MAI BAGA SI MINA IN BUZUNAR DE NE IA SI BRUMA DE MANCARE DE LA GURA.