Elevii de a VI-a încep de azi Evaluările Naționale

După ce elevii de clasele a II-a și a IV-a au trecut prin emoțiile primelor Evaluări Naționale din viața lor, a venit rândul celor de a VI-a să fie testați pentru a le verifica nivelul cunoștințelor acumulate până în prezent. Astăzi, 5.800 de elevi de clasa a VI-a din județul Constanța susțin prima probă a Evaluării Naționale - cea la Limbă și comunicare, la care vor rezolva exerciții de Limba și literatura română și de Limbă modernă. Mâine, elevilor le vor fi testate competențele din aria curriculară ”Matematică și Științe ale naturii”, adică vor avea exerciții de matematică, fizică și biologie. Subiectele sunt împărțite elevilor de către un profesor care nu predă la clasa respectivă și acesta este asistat de un alt cadru didactic, care de asemenea nu are cursuri cu elevii evaluați. Fiecare evaluare durează 60 de minute și, pe baza rezultatelor obținute de elevi la testare, profesorii, părinții și copiii află care este nivelul copiilor în fața unor subiecte elaborate de Ministerul Educației, pentru a putea remedia lipsurile cu doi ani înainte de examenul final din clasa a VIII-a.

De asemenea, în urma rezultatelor, elevii și părinții pot să aibă o primă discuție referitoare la tipul de liceu către care se pot orienta în funcție de competențe, abilități, cunoștințe, înclinații. Elevul poate fi orientat în acest fel spre o școală profesională, liceu teoretic sau tehnologic. Rezultatele elevilor la Evaluarea Națională nu se trec în catalog, iar în urma acestora, profesorii sunt obligați să realizeze un plan de învățare și remediere pentru fiecare elev la care a identificat probleme. Evaluarea lucrărilor la ”Limbă și comunicare” se face de către echipe formate din doi profesori - unul de Limba și literatura română și celălalt cu specialitatea Limbă modernă, iar testele de ”Matematică și Științe ale naturii” sunt evaluate de evipe formate din trei cadre didactice - matematică, fizică și biologie.