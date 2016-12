Elevii de a VIII-a nu se dezic! Cele mai amuzante perle de la simulare!

11:28:35 / 26 Februarie 2015

Da

Limba si literatura ROMANA! Niste cretini indobitocesc in continuare generatii intregi cu materia asta jalnic predata. S-a pus tot timpul mare accent pe comentarii facute de urmasii lui Calinescu. Scriitori atat de jalnici incat nu au fost in stare sa scrie ceva valoros dar s-au apucat sa comenteze dupa ideile lor texte ce nici macar nu le-au inteles pe indelete. Partea cea mai grava este ca incearca sa standardizeze dupa modelul lor incorect si ineficient pentru mintea unui tanar de 14-15 ani, elev in clasa a opta. Trebuie sa se inteleaga faptul ca nu toti "corectorii" au ce cauta acolo... Eh... oricum e pierdere de vreme.