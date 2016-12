Elevii de a XII-a, relaxați la proba orală a Bacalaureatului

Absolvenții de clasa a XII-a au susținut și miercuri, 15 iunie, proba de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba română din cadrul Examenului Național de Bacalaureat. În cele trei zile ale probei, 4.048 de elevi, din cei 4.148 înscrişi au susţinut proba în unul dintre cele 51 de centre de concurs. Aceștia au fost notați, în funcție de răspunsurile oferite la subiectele propuse de Centrul Național de Evaluare și Examinare, cu calificative: experimentat, avansat și mediu. Acestea nu influențează participarea la probele scrise ale Bacalaureatului și nici media de la finalul examenului, așa că tinerii nu au fost foarte stresați cu privire la această probă. Dacă marți, doi elevi au fost eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, miercuri nu a fost înregistrat niciun incident. Săptămâna viitoare, 21 - 24 iunie, are loc evaluarea competențelor digitale, iar în perioada 27 iunie - 1 iulie are loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Elevii vor avea cele mai mari emoții la probele scrise. Potrivit calendarului, pe 4 iulie are loc proba scrisă la Limba și literatura română, pe 5 iulie, cea la Limba și literatura maternă, pe 6 iulie este programată proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie), iar pe 8 iulie, proba la alegere a profilului și specializării. Afișarea rezultatelor înainte de contestații este programată pe 12 iulie, iar a celor finale pe 16 iulie.