Elevii de la „Traian”, obligaţi să plătească fondul şcolii

18:20:29 / 17 Decembrie 2013

Sunteti mizerabili

Da, sunteti niste ipocriti de parca nu traiti in Romania, voi cum naiba ati facut scoala? Sunteti bolnavi de altzaimer si ati uitat cata spaga ati dat la examene si cate fonduri de scoala ati platit cand ati fost in scoala. NU S- A SCHIMBAT NIMIC IN TARA ASTA! Si asta pentru ca sunt majotitatea carcotasi ca voi. In loc sa construiti distrugeti, omizi asta sunteti. Va plangeti de banii de creta si hartie igienica pentru copiii vostri dar fumati 3 pachete pe zi de tigari. Asa parinti asa copiii asa viitor va avea tara asta . Daca tot nu va convine de ce naiba nu sunteti la palatul parlamentului sa cereti demisia celor care toaca banii vostri , stati cu berea in bot la televizor si va legati de bietii profesori care incearca sa va educe plozii ca voi nu sunteti in stare din moment ce aberati in halul acesta. Oameni mici asta sunteti va freaca de creta si paza . Controale...mai bine ai pune mana la treaba si ai ajuta cu ceva aceasta societate bolnava decat sa te frece grija de mormanul de cadouri . Te crezi in suedia sau norvegia unde aia au salariu pe luna cat o masina ?! Respect profesorii si bine ar fi sa-i respectati si voi dragi parinti caci copii vostri va iau de modele si ... ce-o sa mai plangeti la batranete ....