Elevii de liceu din Constanța se întrec în dezbateri pe teme politice și de mediu

Liceenii constănțeni care știu cum să își spună și să își argumenteze părerile participă, în weekend, la faza județeană a Olimpiadei „Tinerii dezbat”. Concursul are loc în 13 și 14 mai, la Colegiul Comercial „Carol I”. La competiție participă elevii de la Liceul Teoretic „Traian”, Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova, Liceul Tehnologic „Nicolae Istrătoiu” Deleni, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Tehnic „Tomis”, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Colegiul Comercial „Carol I”, Liceul Teoretic „Ovidius”, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” Medgidia, Liceul Teoretic „Decebal” și Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin”. Ei vor dezbate subiecte referitoare la violența în școli, rețelele de socializare și protejarea mediului înconjurător. Câștigătorii se vor califica la etapa națională a olimpiadei, care va avea loc între 10 și 15 iulie 2017, la Piatra Neamț. Această etapă va fi organizată sub forma unei tabere naționale de dezbateri cu durata de o săptămână. Concursul „Tinerii dezbat” a debutat în 2010, ca un parteneriat public-privat de succes în promovarea dezbaterilor academice în mediul școlar, într-un format acreditat la nivel internațional. Concursul s-a bucurat de succes în rândul elevilor și al profesorilor încă de la început, crescând în fiecare an ca dimensiune și număr de participanți. Schimbările substanțiale și lecțiile învățate de-a lungul anilor au dus la transformarea competiției de la concurs național la olimpiadă națională de argumentare, dezbatere și gândire critică. În cadrul acestui concurs se urmărește dezvoltarea capacităţii de documentare, argumentare şi utilizare a dovezilor în elaborarea unui discurs argumentativ, a gândirii critice şi raţionale, a fair-play-ului în rundele de dezbateri.