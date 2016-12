Elevii din Crucea au început şcoala într-o clădire modernă

Elevii şcolii din comuna Crucea au început noul an şcolar într-o unitate reabilitată, modernizată, în care au parte de toate condiţiile necesare pentru a învăţa cât mai bine. După un an în care s-au chinuit învăţând în săli improvizate, timp în care autoritatea locală a modernizat vechea şcoală, elevii spun că a meritat efortul. Şi părinţii şi cadrele didactice sunt de aceeaşi părere. Noua şcoală nu aduce cu nimic cu vechea clădire. Mobilierul vechi şi putrezit nu mai există. Uşile şi ferestrele scorojite şi ruginite, de asemenea, la fel ca şi sobele de teracotă, ce au fost dărâmate. Doar locaţia a rămas aceeaşi... Ar mai fi doar pereţii din vechea unitate de învăţământ care au rămas în picioare. Şcoala a fost construită în 1970 şi de atunci nu a mai fost realizată nicio reabilitare capitală. Primarul comunei Crucea, Gheorghe Frigioi, a declarat că şcoala a fost reabilitată printr-un program al Ministerului Educaţiei care este finanţat prin Banca Mondială. „Am reparat integral şcoala. A fost schimbat acoperişul, clădirea a fost reabilitată termic, am schimbat mobilierul şi reţeaua electrică, am pus centrală termică şi calorifere şi am reparat şi gardul care împrejmuieşte clădirea“, a declarat Frigioi. 2,5 milioane de lei au fost cheltuite pentru lucrările executate. Frigioi spune că, din suma totală, 25 mii de lei au fost alocaţi din bugetul local, bani care au fost folosiţi pentru achiziţionarea centralei termice. „Asta a fost înţelegerea. Noi cumpărăm centrala, iar Banca Mondială asigură banii pentru restul lucrărilor, inclusiv pentru dotări“, a mai spus Frigioi.