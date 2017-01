Elevii din judeţ, în vizită la obiective turistice

Programul educativ iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) „Mergem la muzeu” a continuat în weekend-ul trecut cu alţi aprox. 500 de elevi din judeţ, care au vizitat principalele obiective turistice din municipiul Constanţa. În cele două zile libere au fost programaţi elevi din Costineşti, Siliştea, Cernavodă, Cumpăna şi Medgidia, care au vizitat, pe rând, Delfinariul, Acvariul, Planetariul şi Microrezervaţia din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, dar şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Itinerariul a fost conceput în aşa fel încât elevii să aibă parte de adevărate lecţii practice în aer liber. „A fost mai mult decât o lecţie pentru noi. Această vizită a fost, practic, o lecţie deschisă. M-au impresionat Acvariul şi Muzeul de Istorie”, a declarat Paula, elevă în clasa a VI-a în Cernavodă. Elevii au fost fascinaţi şi de animalele de la Microrezervaţie, dar şi de peştii de la Acvariu. „Mi-au plăcut foarte mult peştii de la Acvariu. Am observat o varietate mai mare de peşti faţă de ultima dată când am fost la Acvariu, în urmă cu câţiva ani. Clădirea a fost modernizată şi acvariile arată diferit. Mi-ar plăcea să revin şi la Microrezervaţie”, a spus Ştefania, elevă în clasa a V-a la Şcoala Lucian Grigorescu din Medgidia. Programul CJC se derulează până pe 15 iunie şi vizează peste 5.000 de elevi din întregul judeţ, precum şi copiii din centrele de plasament din municipiul Constanţa, care au acces gratuit la cele cinci obiective turistice.