Elevii din mediul rural, la patinoar

O nouă zi, un nou prilej pentru aprox. 500 de elevi din mediul rural să patineze gratuit timp de aprox. o oră la unul din cele două patinoare din Constanţa. Programul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) „Învăţăm să patinăm” a venit la fix pentru elevi deoarece ei sunt într-o vacanţă de o săptămână, până pe 6 februarie, şi au timp liber berechet. În săptămâna în curs sunt programaţi peste 3.500 de elevi din 35 de unităţi administrativ teritoriale participante la acţiune din întreg judeţul Constanţa, alături de cadre didactice de la unităţile de învăţământ. Ieri a fost rândul a câtorva sute de elevi din Istria, Oltina, Nicolae Bălcescu, Tortoman şi Lumina să se distreze la patinoar. „Sunt pentru prima dată la patinoar. Este greu pe patine, mă descurc destul de greu. Unii colegi mi-au spus că e uşor şi m-au sfătuit să merg ca pe role, dar nu e chiar aşa simplu. M-am mai ţinut de un prieten, dar am căzut amândoi. În câteva minute am căzut de vreo cinci - şase ori”, a declarat Adrian Mantea, elev în clasa a V-a C la Şcoala cu clasele I-VIII din Tortoman. Alături de elevi şi cele câteva cadre didactice de la şcoala generală din Tortoman a fost şi primarul comunei, Lucian Chitic. „Suntem pentru a doua oară la patinoar în această iarnă şi copiii se simt foarte bine. Programul e binevenit în mediul rural pentru că elevii au şansa să înveţe să patineze”, a declarat primarul din Tortoman, Lucian Chitic, adăugând că elevii au fost cei care au solicitat să vină din nou la patinoar pentru că le-a plăcut foarte mult. Potrivit organizatorilor acţiunii CJC, autorităţile locale asigură cheltuielile pentru închirierea patinelor, precum şi o gustare constând într-un sandwich şi o băutură răcoritoare. Pe cele două patinoare din Constanţa - Arenele Tomis I şi Arenele Tomis II - sunt programate câte două serii de copii: de la 10.00 şi de la 12.00. Pe patinoarul din incinta parcului de la Primărie sunt programate serii de câte 50 de copii, iar pe patinoarul de la Palatul Copiilor, serii de câte 200 de copii, aşa încât, în medie, vin în vizită la patinoar aprox. 500 de copii pe zi.