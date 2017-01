Elevii din Murfatlar vor o stradă rezervată bicicliştilor

Trăim vremuri în care comunicarea şi informaţia sunt esenţiale. Totul a evoluat într-atât încât primăriile au cont pe site-urile de socializare, iar problemele oamenilor nu mai sunt ascultate de primari la clasicele întruniri „săteşti“ (care, fie vorba între noi, nu mai există demult), ci sunt colectate de pe acele profiluri şi, pentru unele, se încearcă găsirea de soluţii. Să nu visăm prea mult, nimeni nu va rezolva problemele nimănui dacă persoana respectivă nu va cere insistent acest lucru. Contactul cu oamenii este şi va rămâne întotdeauna esenţial. Pe lângă problemele pe care le are fiecare persoană în parte, problemele comunităţii sunt, de cele mai multe ori, pe lista de priorităţi a primarilor. Şi cum fiecare vârstă vine cu problemele specifice, solicitările vor fi, evident, diferite de la o vârstă la alta. Am aflat că, în urmă cu jumătate de an, Primăria Murfatlar a început proiectul „În vizită la primar“. Atunci, preşcolarii de la grădiniţele din localitate au fost în vizită la Valentin Saghiu, pentru a spune ce şi-ar dori să se facă pentru ei.

PROBLEME ŞI REZOLVĂRI Ieri, proiectul a ajuns într-o nouă „etapă“. Pornind de la o temă primită la educaţie civică, în care trebuiau să identifice problemele din oraş şi să găsească soluţii pentru ele, 40 de elevi de la şcolile din oraş au mers în vizită la primar, pentru a discuta „cu subiect şi predicat“ despre neajunsurile comunităţii. Aşa se face că, la o oră stabilită de comun acord, elevii, însoţiţi de profesori şi învăţători, s-au întâlnit cu edilul-şef şi au luat la „puricat“ nevoile Murfatlarului. Cei mici au cerut înfiinţarea unei policlinici care să funcţioneze non-stop, construcţia unui bazin de înot şi rezolvarea problemei câinilor comunitari. Nu s-au oprit aici. Ei au mai cerut ca, măcar o duminică pe lună, una dintre străzile din Murfatlar să fie închisă traficului auto şi pe acolo să poată circula bicicliştii. A venit şi răspunsul din partea primarului: „Policlinica va funcţiona în cadrul centrului de asistenţă care va fi deschis la începutul anului viitor, bazinul de înot este parte componentă a proiectului prin care va fi amenajat parcul din zona de peste pod, iar problema câinilor comunitari va fi rezolvată pentru că am încheiat deja contractul cu un medic veterinar care va avea grijă ca toţi câinii să fie sterilizaţi şi să nu mai ajungă pe străzi decât animalele care nu sunt bolnave şi violente“, a declarat Valentin Saghiu. În privinţa închiderii străzii, primarul a spus că îi surâde ideea. „Voi ieşi şi eu alături de voi să ne plimbăm cu bicicletele“, a completat Saghiu.