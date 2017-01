Elevii din Năvodari, „Bucătarii toamnei\"

Elevii claselor I-IV step by step ai şcolii George Enescu din Năvoadri, ajutaţi de cadre didactice şi părinţi vor găti pentru copiii afectaţi de inundaţii din judeţul Alba. Evenimentul inedit are loc în sala de mese a Şcolii George Enescu din Năvodari, de pe strada Culturii nr 35, începând cu ora 10.00. „Copiii vor pregăti diferite preparate din produsele toamnei, pe care le vor expune la târgul de plăcinte cu vânzare. Banii obţinuţi vor fi donaţi copiilor afectaţi de inundaţiile din acest an din satul Uioara de Jos, oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba\", a precizat Liliana Ianţuc, consilier de imagine. Proiectul „Bucătarii toamnei\" aflat la a treia ediţie se va derula sub sloganul „Dispus să ajut pe cei la nevoie\".