Elevii, interesaţi de alcool, tutun şi droguri

În ciuda eforturilor făcute în ultimii ani, violenţa în şcoli continuă să atingă cote alarmante. Potrivit declaraţiilor ministrului Educaţiei, Remus Pricopie, cel puţin un caz de violenţă se petrece, zilnic, în şcolile din România. Chiar dacă nu toate incidentele de acest fel sunt grave, amploarea pe care a căpătat-o fenomenul este îngrijorătoare. „Cred că, în momentul de faţă, trebuie să facem o radiografie a violenţei în şcoli”, a spus ministrul Pricopie. El a adăugat că la fel de îngrijorător este şi faptul că în unităţile de învăţământ se consumă alcool, tutun şi chiar droguri. „Mulţi se feresc să vorbească despre aceste fenomene, dar ele există”, a afirmat Pricopie. Pentru o mai bună analiză a fenomenului violenţei (sub toate aspectele pe care acesta le îmbracă: distrugere de bunuri, furturi, jigniri, ameninţări, şantaj etc.), demnitarul a declarat că intenţionează să apeleze la cercetători. La nivelul judeţului nostru, potrivit datelor prezentate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, în primul semestru al anului şcolar în curs (septembrie 2012 - ianuarie 2013) s-au înregistrat, la nivelul a 31 de unităţi de învăţământ, 317 cazuri de violenţă. Numărul este foarte mare, dacă luăm în calcul faptul că, pe tot parcursul anului şcolar trecut, 2011-2012, au fost înregistrate 348 de cazuri, în 112 unităţi. Mai mult, în primul semestru al acestui an s-au înregistrat două cazuri de violenţă fizică gravă fără arme şi patru cazuri de violenţă fizică cu arme albe, spre deosebire de niciun caz în 2011-2012. Tot în creştere sunt şi cazurile de violenţă fizică uşoară (fără armă), care de la 95 în tot anul şcolar trecut a ajuns la 105 în primul semestru din 2012-2013. Pentru combaterea acestui fenomen, la nivelul ISJ, au fost încheiate o serie de parteneriate cu instituţiile responsabile cu asigurarea ordinii publice, directorii unităţilor de învăţământ fiind în permanentă legătură cu poliţiştii şi jandarmii.