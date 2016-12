Elevii Liceului „Călinescu” la American Corner

Reprezentanţii American Corner Constanţa sărbătoresc luna februarie ca lună a iubirii prin organizarea a două evenimente, „Be My Valentine” şi „All You Need is Love: the 60\'s”. Prima acţiune, care se va desfăşura marţi, 14 februarie 2012, începând cu ora 12.00, va include proiecţia filmului „Romeo and Juliet” (1996) în regia lui Baz Luhrmann. Cea de-a doua activitate, „All You Need is Love: the 60\'s”, va fi organizată luni, 27 februarie, începând cu ora 10.30. În cadrul acestei activităţi, cei prezenţi vor viziona filmul „Across the Universe” (2007) regizat de Julie Taymor. Participanţi la ambele evenimente vor fi elevii de la Liceul Teoretic „George Călinescu” din Constanţa. Coordonatorul centrului American Corner va pune la dispoziţia tuturor participanţilor materiale informative despre viaţa şi cultura americană, dar şi diplome de participare la eveniment.