Elevii Liceului de Artă “Regina Maria”, premiaţi de sicilieni

Academia Internaţională "Il Convivio" cu sponsorizarea şi colaborarea Primăriei din Giardini Naxos - Sicilia a deschis, în luna aprilie a acestui an, cea de-a VI-a ediţie a Concursului Internaţional de Poezie, Proză şi Arte Figurative "Il Convivio". “Pentru a veni în sprijinul elevilor talentaţi la arte plastice, dar şi iubitori de limba şi cultura italiană, le-am prezentat acestora regulamentul şi condiţiile de participare la concursul artistic < Il Convivio > 2006. Timp de două luni, elevii Colegiului s-au pregătit cu lucrări de pictură şi sculptură, dar şi cu poezii, cele mai bune fiind selectate şi trimise la concurs”, a declarat profesorul de limba italiană a Colegiului de Artă "Regina Maria" Constanţa, Angela Doicescu-Ciurea. Elevii secţiilor de arte figurative au fost îndrumaţi de profesorii lor Lidia Ştefănescu şi Laura Seniuc, binecunoscute artiste plastice ale Constanţei. După vacanţa de vară, la începutul lunii septembrie, elevii Colegiului de Arte au primit rezultatele la concurs. Juriul a decis astfel ca la secţiunea pictură şi sculptură, categoria elevi de gimnaziu, premiul I absolut să le revină elevelor Andra Lorena Drăghia, clasa a V-a, pentru sculptura "Păianjenul fermecat" ("Il ragno fatato") şi Ioana Dode, clasa a VI-a, pentru pictura "Flori" ("Fiori"). Premiul al III-lea , la aceeaşi secţiune, a fost acordat tot unei eleve din clasa a VI-a, Serana Gabriela Arvinte, cu pictura "Flori" ("Fiori"). Elevele Isabella Leolu şi Sabina Ungureanu, din clasa a V-a, au participat cu poeziile "Singurătate" ("Solitudine"), respectiv "Pasărea" ("Uccello") şi au obţinut premiul al II-lea ex-aequo. La secţiunea poezii pentru elevi de liceu, Sonia Coman din clasa a XI-a a participat cu poezia "Umbra păpuşii" ("L'ombra della bambola"). Ea studiază limba italiană din clasa a V-a, iar în anii de liceu a participat la olimpiada de limba italiană, obţinînd la fazele judeţene premii şi menţiuni.

Festivitatea de premiere din Italia a avut loc duminică, 15 octombrie 2006 în sala de congrese a hotelului „Assinos” din Giardini Naxos. Premiile, diplomele şi cupele au fost ridicate de un prieten al României, Vicenzo Piero Mammana din Caltanissetta, Italia, iar ieri seară, la Liceul de Artă "Regina Maria", în cadrul Consiliului profesoral, premianţii au intrat în posesia trofeelor.