Elevii Liceului „Traian” au comemorat victimele Holocaustului

Începînd din 2004, în fiecare an, pe 9 octombrie, în România este marcată Ziua Naţională de Comemorare a Holocaustului. Cu această ocazie, conducerea Liceului Teoretic „Traian” a organizat ieri, la Muzeul Marinei Române, o acţiune menită să aducă aminte de ororile petrecute în lagărele de concentrare naziste. „Acesta este al treilea an consecutiv în care organizăm manifestări dedicate Zilei Naţionale de Comemorare a Holocaustului. Ziua de 9 octombrie a fost aleasă pentru că, la această dată, în 1941, a început deportarea evreilor din Bucovina în Transnistria, la doar cîteva luni după ce Bucovina revenise sub administraţia României conduse pe atunci de generalul Ion Antonescu. Anul acesta, pe 9 octombrie, comunitatea evreiască sărbătoreşte Yom Kippur (Ziua Căinţei) şi din acest motiv am devansat acţiunea organizată cu ocazia Zilei Naţionale de Comemorare a Holocaustului”, a declarat coordonatorul evenimentului, prof. Viorica Stancu. Acţiunea a debutat cu un scurt moment de reculegere, în amintirea miilor de nevinovaţi ucişi în lagărele de concentrare. În cadrul manifestării au fost prezentate mai multe lucrări şi materiale despre Holocaust şi comunitatea evreiască. Un moment deosebit a fost sceneta prezentată de un grup de elevi din clasele a IX-a C şi a X-a A, a cărei temă a fost viaţa evreilor din timpul celui de-al doilea Război Mondial. „Vrem să aducem aminte oamenilor despre acea perioadă, pentru ca greşelile făcute atunci să nu se mai repete”, a declarat Aurelian Ştefan, elev în clasa a X-a A. Prezent la manifestare, preşedintele Comunităţii Evreilor din Constanţa, prof. univ. dr. Carol Friedmann, a afirmat că scopul Zilei Naţionale de Comemorare a Holocaustului este de a elimina prejudecăţile privind comunitatea evreiască şi de a informa corect cetăţenii cu privire la perioada celui de-al doilea Război Mondial şi a atrocităţilor comise de nazişti.