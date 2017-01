Elevii mircişti, ecologiştii jurnalişti

Elevi din cîte 20 de unităţi şi instituţii de învăţămînt din Germania, Bulgaria, Croaţia, România şi Ungaria vor investiga, în perioada 1 octombrie 2009 - 30 septembrie 2012, obiective ecologice în cadrul unui proiect de mediu şi mass-media. Proiectul se află sub tutela preşedintelui Republicii Federale Germania, promotorii acestuia fiind Fundaţia Federală Germană de Mediu şi o parte dintre cotidienele din ţările participante. Printre participanţii români se numără şi elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa. Împreună cu colegii lor germani de la Liceul „Taunusgymnasium” din Königstein, elevii mircişti vor cerceta câte o temă de mediu din România şi din Germania. Rezultatele acestor cercetări se vor concretiza în articole de ziar. Prima fază a primului an de proiect s-a „consumat“ deja în Germania, în mica staţiune balneară Königstein, de lângă Frankfurt am Main, unde cei 23 elevi mircişti din clasele a X-a şi a XI-a au locuit la familiile elevilor nemţi şi s-au informat timp de o săptămână, în perioada 31 octombrie - 7 noiembrie 2009, împreună cu partenerii lor, despre tema „Livezile ecologice, un spaţiu atât pentru om, cât şi pentru lilieci“. Întorşi în Constanţa, elevii CNMB şi coordonatorii acestora, prof. Laurenţiu Diamandi şi prof. Ion Băraru, sunt nerăbdători să-şi întâmpine partenerii nemţi în perioada 2 - 9 mai 2010, cînd vor cerceta o temă ecologică de pe meleagurile dobrogene. Elevii CNMB care participă la această acţiune sunt: George Chirchirim, Diana Catană, Andrei Graur, Daniel Aleca, Kaan Bilal, Iman Bilal, Tiberiu Iorgulescu, Bogdan Ciobanu, Andrei Deleanu, Dan Munteanu, Ailin Menabil, Ioana Arghiropol, Alexandru Bratei, Dana Pisică, Taygun Agiali, Eduard Mucilianu, Dragoş Neamţu, Claudiu Şapera, Tudor Dimcică, Andreea Dumitrache, Andrei Cocalea, Anamaria Hudişteanu şi Adrian Sav.