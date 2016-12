Elevii mircişti nu mai pleacă la NASA

Vara aceasta va reprezenta, pentru 16 elevi constănţeni, unul dintre momentele pe care şi le vor aminti cu regret. Este vorba despre echipa Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa care s-a calificat la finala concursului internaţional Space Settlement Design Competition organizat de centrul NASA din Houston, Texas, fiind singurii din ţară care au reuşit această performanţă. Ca în fiecare an în care s-au calificat, elevii mircişti au fost nevoiţi să se lupte pentru a obţine banii necesari deplasării la Houston, unde are loc finala. Din păcate, însă, în acest an, încercările lor au eşuat. „Doar doi elevi din echipă au reuşit să facă rost de bani pentru a se deplasa în Houston. Mai este un elev, dar încă nu ştie sigur dacă va putea pleca sau nu”, a declarat profesorul coordonator din cadrul CNMB, Ion Băraru. Competiţia se desfăşoară în perioada 31 iulie - 2 august. Având în vedere complexitatea competiţiei, pregătirile pe care fiecare echipă trebuie să le facă înainte de demararea acesteia impun prezenţa la locul de desfăşurare a concursului cu câteva zile înainte. Prin urmare, participanţii trebuie să facă rost atât de bani pentru transport, cât şi pentru cele 2-3 zile de cazare în plus. „În urma unui calcul făcut împreună cu elevii, am fi avut nevoie de aproximativ 65.000 de lei”, a adăugat prof. Ion Băraru. Dacă în celelalte ţări participante au fost găsite soluţii pentru promovarea finaliştilor (de exemplu, în India, banii au fost luaţi din fondul de protocol al Ambasadei Indiei din SUA), în România, guvernanţii au ales să ignore performanţele elevilor din acest domeniu, deşi, de pe urma rezultatelor obţinute de aceştia, imaginea României are numai de câştigat. Elevii mircişti participă la competiţiile NASA de şase ani, la fiecare participare elevii aducând acasă câte un premiu (în 2007 şi în 2009 au câştigat şi Marele Premiu).