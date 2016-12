Elevii nepregătiți se roagă pentru sfântul 5 la Bacalaureat 2

Cu toate că s-au înscris la Bacalaureat, tinerii constănțeni s-au prezentat la probele scrise arătând un total dezinteres față de examen și sperând că vor avea noroc să ia cel puțin nota 5. Ținând cont de reacțiile pe care le-au avut la ieșirea din Centrul de examen - Colegiul Tehnic ”Tomis”, elevii constănțeni nu prea au avut noroc de subiecte ușoare. Cei mai mulți au spus că exercițiile au fost foarte grele, recunoscând totuși că nu s-au prea pregătit pentru Bacalaureat. ”Am făcut meditații pentru prima sesiune, în vara asta nu m-am mai pregătit. Sper să iau, au fost subiecte destul de grele, m-am cam încurcat, dar cred că totuși am făcut de 5”, a spus o tânără la ieșirea din examen. Una din cele mai grele probe din cadrul Bacalaureatului, Matematica, le-a pus probleme elevilor. ”Nu o să iau examenul. A fost chiar mai greu decât în sesiunea trecută, și atunci am luat 3 și ceva. Asta e, dacă nu iau nici acum, mai încerc și la anul. Totuși, sper să fie ultima dată când vin la examen, că doar matematica am picat-o”, a spus un alt candidat la ieșirea din examen. Totuși, au fost și tineri care au ieșit zâmbitori din proba de concurs. ”Ne-a dat exact subiectul pe care îl lucrasem la meditații zilele trecute cu profesoara de matematică. Am făcut subiecte descărcate de pe site-ul Ministerului Educației din 2014, 2015 și 2016”, a spus o altă candidată, care era fericită că nu va mai avea probleme cu promovarea.

PESTE 200 DE CANDIDAȚI NICI NU S-AU MAI PREZENTAT

În total, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța, din cei 1.059 de candidați înscriși pentru susținerea probei obligatorii a profilului, la Matematică sau Istorie, s-au prezentat 853 de candidați (757 prezenți din 939 de absolvenți înscriși la Matematică și 96 prezenți din 120 de absolvenți înscriși la Istorie), alți 206 candidați alegând să nici nu se prezinte la examen. Potrivit calendarului, vineri, 26 august, va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării. Luni, 29 august, până la ora 16.00, se vor afișa primele rezultate, urmând ca în aceeași zi să fie depuse contestațiile, care vor fi soluționate în perioada 30-31 august. Rezultatele finale vor fi afișate joi, 1 septembrie 2016.