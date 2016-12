Elevii revin la şcoală astăzi, după vacanţa de primăvară

Elevii se întorc la şcoală astăzi, după vacanţa de primăvară din acest an şcolar, care se va încheia în 19 iunie, în mai vor fi evaluări la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a este programată în 22-24 iunie, iar Bacalaureatul, în 8 iunie-3 iulie. Semestrul al doilea a început în 9 februarie şi se va încheia vineri 19 iunie. În perioada 11-19 aprilie, elevii au avut vacanţă de primăvară, iar de luni 20 aprilie revin la şcoală. După o lună de cursuri vor avea loc evaluările la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, programate în perioada 18 mai - 3 iunie. Elevii clasei a II-a vor avea în 18 mai proba scrisă la Limba română, în 19 mai - proba de citire la Limba română şi de scriere şi citire la Limba română pentru minorităţile naţionale, pe 20 mai - la Matematică, pe 21 mai - scris Limba maternă, iar pe 22 mai - citit Limba maternă. La sfârşitul clasei a IV-a, evaluarea este programată astfel: 26 mai - Limba română, 27 mai - Matematică, 28 mai - Limba maternă. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a începe pe 2 iunie cu proba de Limbă şi comunicare şi se încheie pe 3 iunie cu proba de Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Evaluările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a au fost introduse din anul şcolar 2013-2014. Tot în luna mai, elevii din clasele V-XII vor da tezele din semestrul al doilea, care ar trebui să se încheie până în 22 mai. Elevii clasei a VIII-a vor încheia cursurile în 12 iunie, iar în perioada 15-17 iunie se vor înscrie la Evaluarea Naţională, care va avea între 22 şi 24 iunie, la Română, Matematică şi Limba maternă. Rezultatele finale la Evaluarea Naţională vor fi afişate în 30 iunie. Repartizarea computerizată în licee va avea loc în trei etape. În prima etapă de admitere, din 3 până în 7 iulie vor fi completate opţiunile în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora, iar în 14 iulie va avea loc repartizarea computerizată. A doua etapă de admitere va avea loc în perioada 15-30 iulie, repartizarea computerizată fiind programată în 23 iulie. În etapa a treia de admitere în licee, repartizarea computerizată va avea loc în 3-4 septembrie. Începând din luna mai, elevii din clasa a VIII-a se pot înscrie în învăţământul profesional, cu durata de trei ani. În perioada 16-29 mai vor susţine Bacalaureatul, într-o sesiune specială, elevii care participă la loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale din acest an.