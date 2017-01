Elevii români au cucerit 8 medalii la Olimpiada de Fizică din Asia

Elevii români care se califică la competițiile internaționale reușesc să se întoarcă acasă cu medalii importante. Cele mai recente rezultate vin de la Hong Kong, unde elevii români au obținut 8 medalii la Olimpiada Internațională de Fizică a Țărilor din Asia, unde România participă pentru al treilea an consecutiv în calitate de invitată specială. Astfel, tinerii români au cucerit două medalii de aur, două de argint și patru de bronz. Premiaţi în 2014 cu argint şi în 2015 cu aur, elevii Dan Ştefan Eniceicu şi Tudor Costel Creţu, de la Liceul Internațional de Informatică din București, au cucerit încă o dată cele mai preţioase distincţii. Medaliile de argint au fost obţinute de Robert Iulian Răveanu şi Andrei Cătălin Răduc, acesta din urmă egalându-şi rezultatul de anul trecut. Şi-au trecut în palmares medalii de bronz Anca Drăgulescu, Ovidiu Mihai Popa (menţiune, în 2015), Răzvan Radu şi Gabriel Dănuţ Buică, toți componenţii echipei fiind elevi ai Liceului Internaţional de Informatică din Bucureşti. Ajunsă la a XVII-a ediţie, competiţia este destinată exclusiv ţărilor de pe continentul asiatic, România fiind singurul stat din afara acestui spaţiu care participă ca urmare a recunoaşterii şi aprecierii rezultatelor excepţionale înregistrate an de an la Olimpiada Internaţională de Fizică.