Elevii români au învăţat să citească

În România, fostele guvernări ne-au adus în situaţia de-a ne bucura când lucrurile merg normal. Aşa se face că, faptul că elevii români de clasa a IV-a au învăţat să citească, a devenit un motiv de bucurie, după ce, anii trecuţi, testele internaţionale arătau că tinerii români sunt semianalfabeţi. Potrivit evaluărilor internaţionale susţinute în 2011, ale căror rezultate au fost date publicităţii ieri, elevii români stau mai bine la citire, dar au în continuare punctaje sub media internaţională la matematică şi ştiinţe. Evaluările internaţionale se susţin la mai multe discipline, fiecare dintre acestea având un anumit calendar de organizare şi un anumit grup ţintă. Astfel, în ceea ce priveşte citirea (grup ţintă clasa a IV-a) elevii români s-au clasat pe locul 33 din 49 de ţări participante la testarea din 2011 cu 502 puncte, peste media internaţională. Comparativ cu anul trecut, stăm mai bine, dar nu cu mult. mai exact, la testarea anterioară, din 2006 (evaluările internaţionale nu au loc anual), elevii români au ocupat locul 36 din 45 de ţări, cu 489 puncte, sub media internaţională de 500 de puncte. Prin urmare, la ediţia 2011 a testării, am reuşit să obţinem cu 13 puncte mai mult. Chiar şi aşa, stăm mai prost faţă de prima testare, din 2001, când elevii români s-au situat pe poziţia 22 din 35 de ţări, cu 512 puncte obţinute. La evaluarea de anul trecut, din România au participat 4.665 elevi din clasa a IV-a din 148 şcoli. Pe primele trei locuri în clasament se situează elevii din Hong Kong, Federaţia Rusă şi Finlanda. România este depăşită în clasament de Croaţia (locul 8), Cehia (14), Ungaria (20), Slovacia (21), Bulgaria (22) şi Polonia (28). La matematică, (grup ţintă clasa a VIII-a) elevii români stau şi mai prost. Deşi clasată pe locul 22 din 45 de ţări, ţara noastră a obţinut doar 458 puncte obţinute, sub media internaţională de 500 de puncte. La testarea precedentă, care a avut loc în anul 2007, elevii români s-au situat pe locul 26 din 49 de ţări, dar au obţinut un scor mai bun - 461 puncte. La evaluare, din România au luat parte 5.523 elevi din clasa a VIII-a din 147 şcoli. Tot catastrofal stăm şi la capitolul ştiinţe (clasa a VIII-a), unde ţara noastră a obţinut locul 23 din 45 de ţări, cu 465 puncte obţinute, sub media internaţională de 500 de puncte. La testarea anterioară din anul 2007, elevii români s-au situat pe locul 28 din 49 de ţări, cu 462 puncte. La această evaluare au, din ţara noastră au participat 5.523 elevi din clasa a VIII-a din 147 şcoli.