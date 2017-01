Elevii români beau, fumează şi se droghează, dar nu mai mult decît colegii lor europeni

Potrivit European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), un raport internaţional, elevii din România, cu vîrste sub 16 ani, beau, fumează şi iau substanţe halucinogene destul de mult pentru vîrsta lor, dar mai puţin decît colegii de pe continent şi în scădere faţă de alţi ani. Componenta naţională a Raportului Internaţional ESPAD - Proiectul european pentru anchetele în şcoli privind consumul de alcool şi alte droguri, a fost lansată, ieri, la Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar (SNSPMS) şi vizează anul 2007 şi copiii sub 16 ani. Ancheta a fost realizată de The Swedish Council for Information on alcohol and other Drugs (CAN), The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) şi Council of Europe, Coo/operation Group to Combatr Dru Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group). În România, acţiunea a fost coordonată de SNSPMS, Agenţia Naţională Antidrog care a desfăşurat etapa de colectare a datelor în teren şi a realizat jumătate din baza electronică de date. Ministerul Educaţiei a asigurat statistici pentru constituirea bazei de eşantionaj, a contactat şcolile incluse în pretestare, primul şi al doilea pas de eşantionare. Rezultatele studiului arată că, deşi 74% dintre elevii români au declarat că au consumat alcool în ultimele 12 luni, această proporţie este net sub medie. Doar puţin peste un sfert (26%) dintre elevi au fost în stare de ebrietate în ultimele 12 luni. În plus, consumul de ţigări este mai scăzut decît media ESPAD chiar dacă unul din patru elevi au fumat în ultimele 30 de zile. Foarte puţin elevi din România au raportat consumul de cannabis (4%), orice alt drog diferit de cannabis (3%), inhalante (4%), tranchilizante sau sedative/fără prescripţie medicală (4%) şi alcool cu pastile (4%). În 2007, prevalenţa consumului de tutun este de 54%, înregistrîndu-se o scădere faţă de anul 2003 (64%) şi anul 1999 (57%). În anul 2007, procentul adolescenţilor de 16 ani care au consumat, de-a lungul vieţii, vreo băutură alcoolică, este de aproximativ 80%, în scădere faţă de 2003 (88%) şi 1999 (85,5%). În anul 2007, starea de ebrietate a fost experimentată de 35% dintre elevii de 16 ani, faţă de 52% în 2003 şi 43% în 1999. Prevalenţa consumului de tranchilizante sau sedative la recomandarea medicului a fost de 5% în 2007, faţă de 11% în 2003 şi 10% în 1999. Potrivit raportului, au consumat tranchilizante sau sedative, fără prescripţie medicală, 4% dintre elevi faţă de 5,5% în 2003 şi 5.3% în 1999. Consumul combinat de alcool cu pastile se întîlneşte în 2007 la 4% dintre elevi, în creştere faţă de anul 2003 (3,2%) şi 1999 (3,8%). Consumul de marihuana/haşiş în 2007 este de 3%, în creştere faţă anul 2003 (2,6%) şi anul 1999 (1,3%). Utilizarea substanţelor inhalante în 2007 este de 4%, în creştere faţă de anul 2003 (1,7%) şi anul 1999 (1,3%). Principalul scop al ESPAD este de a colecta date comparabile privind consumul de substanţe în rîndul elevilor europeni cu vîrste de 15 -16 ani pentru a monitoriza tendinţele din cadrul ţărilor şi dintre ţări. Pînă în prezent, au avut loc patru valuri de colectare a datelor în cadrul proiectului ESPAD. Prima anchetă s-a desfăşurat în 26 de ţări în 1995, iar colectarea de date din 2007 a fost efectuată în 35 de ţări. Comparativ cu toate celelalte 34 de ţări care au participat la studiu, în România s-a înregistrat o prevalenţă scăzută pentru consumul de alcool în ultimele 12 luni, starea de ebrietate în ultimele 12 luni, consumul de ţigări în ultimele 30 de zile, consumul de canabis, consumul oricărui drog în afara canabis-ului, consumul de inhalante, consumul de tranchilizante sau sedative fără prescripţie medicală, consumul de alcool cu pastile şi consumul de alcool la ultima ocazie.