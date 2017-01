Elevii români, pe locul 34 la citire şi matematică

Participarea României la Programul internaţional dezvoltat de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) - Programme for International Student Assessment/PISA 2009, a fost aprobată, ieri, de către Guvernul României. PISA este unul dintre cele mai performante tipuri de evaluare a cunoştinţelor elevilor de 15 ani, care se bazează pe analizarea modului în care elevii pot folosi, la modul practic, informaţiile acumulate în timpul şcolii. Executivul a decis asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) a sumei de 35.000 euro, suma ce reprezintă taxa de participare a României în acest program de evaluare internaţională a elevilor. „Prin aprobarea acestui act normativ şi participarea la evaluarea de tip PISA, Ministerul Educaţiei are posibilitatea de a face analize comparative în domeniul educaţiei, prin raportare la rezultatele celorlalte state participante”, se arată într-o informare transmisă de MECT. „De asemenea, Hotărîrea de Guvern are impact asupra îmbunătăţirii procesului de învăţămînt, generînd creşterea calităţii activităţilor realizate de cadrele didactice în materie de proiectare curriculare, evaluare de proces, evaluare manuale şcolare şi a procesului predare-învăţare-evaluare”, se mai arată în informare. PISA este o evaluare comparativă, standardizată internaţional, iniţiată de ţările membre OECD în 1999, cu scopul de a măsura achiziţia competentelor de bază ale elevilor aflaţi la finalul învăţămîntului obligatoriu, în domeniile citire/lectură, matematică şi ştiinţe. Evaluarea, care se face la un interval de trei ani, i-a situat, pînă acum, pe elevii români în partea de jos a clasamentului. Pînă acum, ori de cîte ori au fost evaluaţi, elevii români s-au situat pe ultimele locuri. Ultima evaluare s-a efectuat în 2006, iar rezultatele ei, precum şi poziţia ocupată în top de ţara noastră, va fi făcută publică la sfîrşitul lunii decembrie, în acest an. Starea sistemului naţional de învăţămînt pentru anul şcolar 2005/2006, a făcut obiectul unui raport ale cărui rezultate sînt dezastruoase: „România se situează pe locul 34 din 43 de ţări participante, sub media OECD, cu scorul global pe domeniile evaluate de 432”. La ştiinţe, elevii ocupă locul 32, iar la citire şi matematică, locul 34.