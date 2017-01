Elevii români primesc sprijin ca să-și continue studiile

Guvernul României împreună cu Banca Mondială au lansat oficial Proiectul privind Învățământul Secundar din România (ROSE), în cadrul unei conferințe ce a avut loc joi, 3 decembrie, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Mondială, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice până în anul 2022. Acesta va sprijini 80% dintre liceele de stat și 85% dintre facultățile din România, pentru a răspunde problemelor care împiedică tranziția elevilor de la învățământul secundar superior la învățământul terțiar, precum și finalizarea primului an de facultate. Proiectul oferă sprijin în abordarea atât a factorilor academici, cât și a factorilor personali ce conduc la abandonul școlar al elevilor sau studenților prin activități remediale, tutorat, consiliere, activități extracuriculare, activități de practică, programe de tip școală de vară și centre de învățare. Printre beneficiari se află elevii din liceele de stat cu performanțe scăzute și studenții din primul an de studii, cât și personalul din aceste instituții de învățământ. În plus, proiectul sprijină intervenții la nivel de sistem, în învățământul secundar superior, inclusiv prin revizuirea programelor școlare, asigurarea formării profesorilor și revizuirea sistemului de evaluare a elevilor. Guvernul României și Banca Mondială se așteaptă ca, până la finalul implementării proiectului ROSE, de rezultatele acestuia să beneficieze 1,6 milioane de elevi din 1.160 de licee identificate ca având performanțe scăzute și studenți din 300 de facultăți ce se confruntă cu riscul de abandon în primul an. Grupurile vulnerabile și marginalizate sunt o prioritate pentru proiect. Sărăcia extremă și alte dezavantaje socio-economice reprezintă constrângeri majore în tranziția către învățământul terțiar și dobândirea de competențe de nivel superior, esențiale pentru succesul pe piața muncii sau pentru atingerea unui nivel mai ridicat de educație.