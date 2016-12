Elevii Şcolii „Mihai Viteazu”, pe primul loc la Halloween Deco Expo

Elevii Şcolii Gimnaziale nr. 29 „Mihai Viteazul” din Constanţa au obţinut primul loc la concursul Halloween Deco Expo, organizat de Centrul Comercial TOM din cadrul Hipermarketului Carrefour. Sub îndrumarea învăţătoarei Gabriela Răileanu, elevii clasei I C au realizat manual exponate tematice. Lor li s-au alăturat elevii clasei a IV-a C (înv. Mihaela Toma), care şi-au susţinut colegii prin confecţionarea de exponate tematice handmade, dar şi prin voturi. Împreună au obţinut 291 de voturi. Pe locul următor s-a clasat Şcoala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu” Constanţa, cu 127 de voturi, iar pe locul III este Şcoala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand”, cu 93 de voturi. Premiul cel mare este în valoare de 1.000 de euro, constând în materiale didactice.