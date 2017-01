Elevii Şcolii „Remus Opreanu” îşi ajută colega să lupte împotriva leucemiei

Boala nu alege, ci loveşte indiferent de vîrsta, sexul, religia sau starea materială a unei persoane. O fetiţă de doar 13 ani se luptă cu o boală groaznică: leucemia. Cristina Eugenia Maican, din localitatea Poiana, comuna constănţeană Ovidiu, este elevă în clasa a VII-a D la Şcoala Generală „Remus Opreanu” din Constanţa. Boala a debutat în ianuarie 2008, însă diagnosticul a fost stabilit abia în luna martie. „Am aflat de boala Cristinei de la părinţii săi. La începutul lui martie, a lipsit mai mult timp. Pentru că un asemenea comportament nu-i era caracteristic, am sunat acasă la ea şi părinţii săi mi-au spus că este bolnavă şi este internată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Constanţa”, povesteşte diriginta fetei, prof. Irina Ţinteanu. Pe 19 martie, Cristina a fost internată la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Marie Curie” din Bucureşti. Medicii de aici au diagnosticat-o cu leucemie acută mieloidă M1 şi au recomandat efectuarea unui transplant medular alogenic. Pentru că nu are niciun donator compatibil 100% în familie, Cristina este nevoită să se deplaseze în străinătate pentru a se opera. „A primit deja o invitaţie din partea Centrului de Transplant de Celule Stemice şi Terapie Celulară din Torino, Italia, medicii de aici fiind de acord să o opereze. Din păcate, pentru ca această intervenţie să poată avea loc, familia are nevoie de 56.000 de euro, numai pentru cheltuielile medicale”, a declarat directorul Şcolii Generale „Remus Opreanu”, prof. Aurora Suba. Pentru a o ajuta pe Cristina să strîngă banii de care are nevoie, elevii şi profesorii de la unitatea şcolară în care aceasta învaţă, au organizat un Tîrg de jucării. Produsele scoase la vînzare au fost donate de elevii şcolii. După aproximativ două ore, cît a durat tîrgul, conducerea unităţii de învăţămînt a adunat suma de 16.000 de lei. Banii au fost donaţi familiei Maican. Impresionaţi de povestea Cristinei, sindicaliştii din cadrul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt - Filiala Constanţa, prin reprezentantul lor, prof. Ioana Purcărea, au donat tinerei suma de 1.000 de lei. „Seria de acţiuni în scop umanitar va continua cu un spectacol de scrimă, susţinut de sportivii de la Club Sportiv Şcolar nr. 1, care va avea loc pe 25 noiembrie, în sala de sport a Şcolii noastre. Banii adunaţi vor fi, de asemenea, donaţi Cristinei”, a afirmat prof. Suba. Fata mai are puţin timp la dispoziţie pentru a putea fi operată cu rezultate bune. Medicii au recomandat ca intervenţia chirurgicală să fie făcută pînă în decembrie, însă lipsa banilor a împiedicat familia să urmeze sfatul medicilor. Ei au la dispoziţie mai puţin de două săptămîni pentru a ajunge la Torino. Cei care doresc să o ajute pe Cristina, pot face donaţii în contul în lei deschis la BCR: RO71RNCB0118089649600001 sau în contul în euro deschis la BRD: RO92BRDE140SV64587371400, pe numele tatălui fetiţei, Nicuşor Maican.