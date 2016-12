Elevii şi piaţa IT, afectaţi de sistarea programului Euro 200

Producătorii şi distribuitorii de echipamente informatice dezaprobă măsura Guvernului de suspendare a programului Euro 200, pentru achiziţionarea de calculatoare pentru elevi şi studenţii cu venituri reduse şi cer ministrului Educaţiei să reevalueze această situaţie. Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor (APDETIC) a trimis, ieri, ministrului Educaţiei, o scrisoare deschisă, exprimîndu-şi dezacordul faţă de măsura de suspendare. Potrivit reprezentanţilor APDETIC, decizia va afecta în mod negativ Proiectul Euro 200, iniţiat în 2004, din dorinţa asigurării egalităţii de şanse a tinerilor din România. „Considerăm că această decizie va avea un impact negativ atît în plan economic şi social, în primul rînd asupra beneficiarilor programului - tineri cu venituri modeste, cît şi asupra pieţei de IT per ansamblu şi, nu în ultimul rînd, asupra nivelului de taxe şi impozite colectate la bugetul de stat”, susţine preşedintele APDETIC, Valentin Negoiţă. Amintim că proiectul Euro 200 a vizat uşurarea accesului tinerilor cu venituri modeste la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, fiind văzut ca o investiţie în pregătirea forţei de muncă viitoare. Prin acest proiect, în perioada 2004-2008, 154.474 de tineri români au beneficiat de cuponul de 200 euro pentru achiziţionarea de calculatoare personale, acţiuni similare derulîndu-se şi în alte ţări din UE (Italia, Portugalia, Ungaria, etc). Potrivit conducerii APDETIC, importanţa programului este definitorie pentru îmbunătăţirea indicatorului de dezvoltare umană în mediul rural, unde accesul la tehnologia informatică este deficitar, România fiind sub media europeană ca număr de calculatoare la mia de locuitori. “În contextul actualei crize economice, în care numărul de calculatoare desktop vîndute în 2009 a scăzut la 30% (47 mii unităţi în trimestrul 1 din 2009 faţă de 154 unităţi în trimestrul 1 din 2008), Programul Euro 200 ar putea contribui la revenirea temporară a pieţei per ansamblu, mai ales în lunile de vară”, a adăugat sursa citată. Producătorii şi distribuitorii de echipamente informatice susţin că suspendarea programului Euro 200 îi va afecta, iar faptul că vor rămîne cu stocuri de marfă va genera pierderi greu de suportat în acest an marcat de criză. În condiţiile în care programul va fi suspendat, resursele financiare suplimentare la care au apelat distribuitorii, pentru a putea susţine termenele de plată implicate de program, se vor transforma în pierderi. În acest context, APDETIC solicită reevaluarea poziţiei Ministerului în privinţa programului Euro 200, care poate fi considerat o măsură anticriză pentru piaţa de IT, prin vînzările pe care le va genera, precum şi un program de susţinere a viitoarei generaţii. Menţionăm că Guvernul a decis, în şedinţa din 24 iunie, ca programul prin care elevii şi studenţii din familii cu venituri reduse primesc un ajutor financiar de 200 euro pentru achiziţionarea unui calculator nou, să fie suspendat în anul 2009, pentru revizuirea criteriilor de selecţie şi un control amănunţit al solicitanţilor. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, explica decizia prin faptul că jumătate dintr-un total de 44.000 cereri de înscriere în program au fost depuse de către elevi care declară “un venit zero” pe membru de familie. “Acest fapt indică un viciu al legii, deoarece, în mod normal, şi familiile cele mai sărace beneficiază măcar de un ajutor social, astfel că venitul declarat nu poate fi zero. În aceste condiţii s-a decis suspendarea aplicării prevederilor Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru revizuirea criteriilor de eligibilitate şi un control amănunţit al situaţiei”, spune Andronescu.