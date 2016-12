Elevii şi sportivii cu performanţe, premiaţi de municipalitate

În fiecare an, în prag de Sărbători, Medgidia demonstrează că ştie să-şi recompenseze cei mai merituoşi cetăţeni ai oraşului. De Moş Nicolae, la Medgidia au fost premiaţi elevii de la şcoli generale şi licee, care au obţinut rezultate deosebite la concursurile şcolare naţionale în decursul anului şcolar 2011-2012. De asemenea, au fost recompensaţi şi sportivii care au câştigat medalii la competiţiile de peste an. „Ca şi anul trecut, în apropierea sărbătorilor, am considerat că este un gest frumos şi de recunoştinţă din partea administraţiei locale de a-i recompensa pe elevii care s-au străduit şi au depus eforturi pentru a obţine rezultate deosebite la învăţătură, la concursuri şi competiţii importante”, a spus primarul Marian Iordache. (T.I.)