Elevii vor afla cum să își deschidă o afacere cu fonduri de la guvern

La inițiativa fostului ministru delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM), Mediu de Afaceri și Turism, Florin Jianu, ieri, în Aula Magna a Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC) s-a încheiat un protocol de colaborare între Oficiul Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație, reprezentat de șeful oficiului, George Fulina, și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, reprezentat de către inspectorul școlar general, prof. univ. dr. Răducu Popescu. Prin acest protocol, elevii în clasa a XII-a vor putea să afle toate informațiile despre programele finanțate de către guvern pregătite de Departamentul pentru IMM pentru tinerii care vor să își dezvolte spiritul antreprenorial și să își deschidă propria afacere. ”În semestrul al II-lea, vor avea loc întâlniri cu grupe de 50 de elevi din școlile constănțene, în care reprezentanții ministerului partener vor prezenta pe îndelete și vor răspunde întrebărilor referitoare la programele care îi sprijină în carieră”, a explicat prof. Popescu. Ministerul sprijină tinerii în dezvoltarea propriei afaceri prin opt programe care oferă finanțare la debutul în cariera de antreprenor, ce vor intra în vigoare în 2015. ”Programele finanțate de la bugetul de stat vor începe în martie, așa că ne propunem ca în lunile ianuarie și februarie să informăm elevii cu privire la accesarea acestor fonduri”, a spus șeful Biroului România Hub, Andreea Severa. Lista completă cu cele opt programe pregătite de minister poate fi accesată pe site-ul www.imm.gov.ro, la secțiunea Programe.

PROTOCOL PENTRU PROMOVAREA PROGRAMELOR MINISTERULUI SEMNAT CU ASOCIAȚIA LITORAL - DELTA DUNĂRII

De asemenea, Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri și Turism (DIMMMAT) derulează proiectul pe fonduri europene ”Locuri de muncă pentru TINEri”, prin intermediul căruia se asigură subvenții pentru plata salariilor pentru angajatorii care integrează în câmpul muncii proaspăt absolvenți de liceu cu sau fără diplomă de Bac sau absolvenți de facultate. Pentru că se oferă facilități și pentru angajatori, Asociația Litoral - Delta Dunării (ALDD) a încheiat un protocol cu DIMMMAT prin care proiectul va fi prezentat antreprenorilor din turism. Prin proiectul european care are un buget de 40 de milioane de euro, orice absolvent se poate angaja în orice fel de business, pentru că proiectul acoperă integral costul salariului și al taxelor și contribuțiilor sociale.

S-a tipărit primul voucher de vacanță

Fostul ministru pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism, Florin Jianu a continuat cu legea voucherelor de vacanță, care va intra în vigoare în ianuarie 2015. ”Pot să vă spun că aseară a fost tipărit primul voucher de vacanță. Pentru a ajuta turismul românesc, banii pe care angajații la stat îi primeau ca primă de vacanță se vor întoarce în economia românească, pentru că voucherele vor putea fi cheltuite doar pentru concedii în țară”, a spus Jianu.

Fostul ministru Florin Jianu și-a prezentat bilanțul la încheierea mandatului

Prezent la Constanța pentru semnarea celor două protocoale, fostul ministru Florin Jianu și-a prezentat bilanțul la încheierea celor 10 luni în care s-a aflat la conducerea ministerului. ”Eu am declarat public că vreau să merg în fiecare regiune și să îmi prezint raportul de ministru pentru că, timp de 10 luni, din impozitele și din taxele voastre și ale părinților voștri mie mi s-a plătit salariul și așa mi se pare logic și respectuos, ca eu să dau seama pentru ceea ce am făcut în timpul mandatului”, a motivat Jianu gestul său. El a sugerat fiecărui ministru care își încheie un mandat de lucru în serviciul public să aibă acest mod de abordare. ”Trebuie să începem cu reducerea TVA la 9% la serviciile de turism de tip All Inclusive, reducere ce se va simți atât în buzunarele turiștilor, cât și în cele ale hotelierilor”, a spus Jianu.

Alte măsuri pe care Jianu le-a luat în timpul mandatului sunt reglementări ale legilor, zeci de milioane de euro atrași din fonduri europene pentru locuri de muncă subvenționate, șapte noi programe de încurajare a noilor antreprenori și un buget dublat pentru IMM-uri, a subliniat fostul ministru.