Elevii vor putea da examenul de limba spaniolă DELE în şcoli

Elevii vor putea obţine diploma spaniolă DELE (Diplomas of Spanish as a Foreign Languag/Diplomas de Español como Lengua Extranjera - n.r.) în urma examenului susţinut în şcolile lor şi vor avea reducere la taxa de înscriere, potrivit unui acord încheiat, ieri, de Ministerul Educaţiei şi Institutul Cervantes. Documentul a fost semnat de secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei (MECI), Doina Adriana Pană, şi directorul Institutului Cervantes, Joachim Garrigos, în prezenţa ambasadorului Spaniei la Bucureşti, Juan Pablo Garcia Berdoy Cerezo. În acord se recomandă susţinerea examenului pentru obţinerea diplomelor DELE, echivalentul nivelelor A1, A2 şi B1, B2 de competenţă lingvistică, de către elevii claselor VI - XII. Ambasadorul Spaniei la Bucureşti, Juan Pablo Garcia Berdoy Cerezo, a spus că este foarte important faptul că elevii care învaţă limba spaniolă vor avea această diplomă, fiind un certificat recunoscut internaţional, “care îi va ajuta să ajungă departe din punct de vedere profesional”. Examenul DELE are şase niveluri (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Secretarul de stat Adriana Pană a spus că, anul acesta, în mai, va fi prima etapă pilot a programului, elevii putînd da examen pentru trei nivele - A1, B1 şi B2, pentru elevii din clasele VI - VII şi X -XII. De anul viitor vor fi date toate nivelurile, iar peste doi ani vor fi două etape cînd va fi organizat examenul DELE, respectiv în lunile mai şi noiembrie. Profesorii vor participa la sesiuni de formare, Institutul Cervantes va propune subiectele şi va organiza comisiile de examinare, iar examenul va fi susţinut, simultan, în toată ţara. Directorul Institutului Cervantes, Joachim Garrigos, a spus că urmează să semneze înţelegeri de colaborare cu liceele în care se predă spaniolă. Astfel, elevii vor avea 30% reducere din taxe, iar liceele vor reţine 10% din taxa de înscriere. Taxele de înscriere variază între 36 de euro şi 60 de euro, în funcţie de nivel. Joachim Garrigos este de părere că, peste doi ani, mii de elevi vor avea acces la această diplomă care îi va ajuta să se înscrie la universităţi, să obţină burse şi locuri de muncă în Spania. Potrivit reprezentnaţilor MECI, 500 de elevi învaţă limba spaniolă în regim bilingv, în 12 licee din ţară - trei în Capitală şi în opt judeţe, printre care şi Constanţa - zece dintre ele avînd lectori spanioli. Aproximativ 3.000 de elevi învaţă spaniola în învăţămîntul preuniversitar. Elevii români puteau şi pînă în prezent obţine acest atestat, însă în urma acestui acord, ei nu vor mai fi nevoiţi să vină la Bucureşti pentru testare. Examenul va fi organizat la ei la şcoală sau la un centru la care sînt arondaţi. Diplomele DELE sînt eliberate de Ministerul Educaţiei, Politicii Sociale şi Sportului din Spania, iar Institutul Cervantes certifică gradul de cunoaştere a limbii spaniole, gestionînd aceste diplome.