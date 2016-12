Elevii-actori laureaţi la Sanremo au jucat pentru publicul de acasă

Sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor a găzduit, ieri dimineaţă, un moment artistic deosebit de emoţionant, susţinut de elevi ai Şcolii generale cu clasele I-VIII „Dan Barbilian“. Cîştigătorii premiului I la secţiunea „Eurotheatre“ din cadrul Festivalului Internaţional al Creativităţii în Şcoli de la Sanremo au prezentat, acasă, piesa premiată, „Fata moşului cea cuminte“. Elevii care au transpus pe scenă celebra poveste a lui Ion Creangă („Fata moşneagului şi fata babei“) provin de la Şcoala generală cu clasele I-VIII „Dan Barbilian“ - Maria Ciochină, Monica Cojocariu, Anca Dudaş, Andreea Caraiane, Mihai Mihalache şi Sebastian Roşca, de la Şcoala nr. 30 - Smaranda Vlad şi Şcoala nr. 43 - Raluca Mareş.

Coordonatorul proiectului a fost bibliotecara Crina Liliana Mareş din cadrul Şcolii Generale „Dan Barbilian“, cea care a semnat regia şi scenografia spectacolului. Aceasta a pregătit o piesă de teatru în limba engleză, pe care a montat-o ca pe o poveste imaginată de un copil în timp ce bunica îl adoarme. Micii actori, îmbrăcaţi în costume populare, au fost apreciaţi de către juriu datorită creativităţii lor, dar şi pentru naturaleţea care s-a degajat din jocul lor. „Fata moşului cea cuminte“ („Old man’s daughter, the obedient“) a fost jucată pe scena Teatrului Ariston şi a primit Premiul I la grupa de vîrstă 7-12 ani. Varianta în limba română a spectacolului „Fata moşului cea cuminte“ - care, de asemenea, a fost prezentată ieri, avînd mai mulţi elevi în distribuţie - va participa la cea de-a doua ediţie a Concursului naţional de teatru de la Brăila, „Atenţie se joacă teatru“.

Elevii Şcolii Generale „Dan Barbilian“ au mai participat, la Festivalul Internaţional al Creativităţii în Şcoli de la Sanremo, care s-a desfăşurat în perioada 18-22 martie, şi la alte două secţiuni, „Educ arte“ şi „My School in expo“. Echipa de la „Educ arte“ a fost formată din Ecaterina Caraiani, Anca Prodan, Miruna Mocanu, Mădălina Hada, Daria Holostencu, Andreea Staetu, Delia Ilie, Raluca Mareş, Elena Vanghelici, Alexandra Ciocan, Daria Bîlbă, Patricia Bîlbă, Carmen Goşu, Florence Macovei şi Luminiţa Macovei. Aceştia s-au prezentat cu trei picturi acrilice. La secţiunea „My school in expo“, elevii au prezentat, sub titulatura „Sărbătoarea primăverii la români”, proiectele şcolii şi sărbătorile specifice: Mărţişorul şi Paştele.

În cadrul manifestării s-a făcut şi o trecere în revistă a ineditei experienţe de la Sanremo. Delegaţia şcolii „Dan Barbilian“ a fost formată din 24 de elevi, cinci părinţi şi coordonatorul de proiect bibliotecar Crina Mareş. În prima zi a festivalului, aceştia au participat la un marş prin oraş, cu pancarte şi cîntece româneşti, fiind admiraţi de populaţia oraşului, precum şi de românii stabiliţi în Sanremo, printre care şi actriţa Ileana Popovici.

Spectacolul prezentat pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa s-a desfăşurat cu sprijinul Sindicatului Învăţămînt, cu implicarea exemplară a coordonatorului de proiect, bibliotecara Crina Mareş, dar şi cu sprijinul elevilor Şcolii „Dan Barbilian“, care au participat în număr mare la această manifestare. Pentru efortul lor, copiii care au reprezentat Constanţa şi implicit, România, la Festivalul Internaţional al Creativităţii în Şcoli de la Sanremo, au fost premiaţi în bani, proveniţi din strîngerea biletelor. Cîştigătorii de la secţiunea teatru au primit cîte 100 de lei, iar cei de la celelalte secţiuni, cîte 30 de lei.