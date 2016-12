Elevii Școlii ”Gh. Țițeica” Constanța învață despre invadatorii Dobrogei

Şcoala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica” din Constanţa este implicată, în perioada 2014 - 2017, în derularea unui nou proiect european de parteneriat strategic între școli Erasmus+. Proiectul poartă numele „Invaders - How they shaped the Europe of today” (”Invadatorii - Cum au influențat ei Europa de astăzi”) și este co-finanţat de Comisia Europeană. Tema proiectului reuneşte activităţi cross-curriculare comune desfăşurate concomitent de către participanţii din toate cele opt ţări partenere: România, Marea Britanie, Spania, Polonia, Finlanda, Franța, Italia şi Irlanda, în calitate de coordonator. ”Proiectul vizează, printre altele, explorarea influenței invadatorilor, cum ar fi vikingii, normanzii, romanii, celții, asupra țărilor pe care le-au invadat. Proiectul va atinge arii curriculare cum ar fi Limbă şi comunicare, Om şi societate, Arte. Acesta ne va permite să examinăm măsura în care invadatorii au influențat cultura şi civilizaţia țărilor pe care le-au invadat. Cât de mult au contribuit invadatorii la ceea ce sunt popoarele europene astăzi?”, a declarat responsabilul de proiect pentru România, prof. Dorina Şacu. ”Totodată, proiectul le va acorda elevilor șansa de a vedea în ce măsură suntem influențați de apartenența la o comunitate europeană mai amplă și cum, de-a lungul istoriei, această comunitate mare ne-a permis să împărtășim experiențe culturale, care au dus la dezvoltarea Europei de azi”, se arată într-un comunicat trimis de Şcoala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica” din Constanţa. În derularea proiectului sunt implicaţi elevi din clasele 0 - VIII. Elevii români vor realiza o carte de legende despre invadatori în română, engleză şi franceză, un CD cu muzică şi un DVD cu dansuri, o colecţie de texte informative despre monumentele locale ce poartă amprenta invadatorilor, precum și o broşură cu poezii create de elevi.