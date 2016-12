Elevul agresat, în stare de şoc

Ancheta în cazul elevului de la Colegiul Comercial „Carol I“ care a fost bătut măr continuă. Dintre cei trei agresori care l-au atacat pe Edvin Abdulachim, de 16 ani, elev în clasa a X-a A, a fost identificat unul, acesta fiind elev al aceluiaşi liceu. Oamenii legii spun că pentru identificarea celorlalţi doi agresori este nevoie ca victima să vină la şcoală şi să îi recunoască, deoarece nici cel identificat nu recunoaşte că l-a bătut şi că ar fi vinovat de cele întâmplate. „Noi am deschis o anchetă, împreună cu poliţia, şi am reuşit să-l identificăm pe unul dintre cei care l-au bătut pe adolescent. Este un elev al liceului, iar comisia reunită la nivelul şcolii va decide ce măsură se va lua împotriva acestuia“, a declarat directorul adjunct al Colegiului Comercial „Carol I”, profesor Violeta Zugravu. În urma agresiunii, Edvin a fost diagnosticat de medici cu traumatism cranio-facial acut închis cu hematom, traumatism abdominal şi a fost trimis pentru investigaţii la Clinica Buco-Maxilo-Facială. „Încă nu am depus o plângere la poliţie. Aştept să termin de umblat cu fiul meu pe la doctori, să ştiu că este bine şi apoi voi face plângere. Momentan i-a fost cusut colţul ochiului şi în această după-amiază (n.r. - ieri) vom merge la dentist pentru că are un dinte spart şi altul fisurat. După ce voi termina investigaţiile medicale voi merge la Serviciul de Medicină Legală Constanţa, pentru a obţine un certificat care să ateste vătămările suferite. Fiul meu este încă este şocat de tot ceea ce i s-a întâmplat“,a declarat Eugenia Pârvu, mama elevului agresat.