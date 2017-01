Elevul năvodărean care a luat medalii la toate competițiile școlare

Ca să faci performanță, trebuie să te antrenezi mult înainte și, cu cât începi de la vârste mai fragede, cu atât este mai bine, fie că este vorba despre sport sau despre performanță în arte sau educație. Un elev de clasa a VIII-a de la Școala Gimnazială nr. 3 ”Tudor Arghezi” din Năvodari a înțeles acest lucru, așa că și-a descoperit pasiunea pentru științe și experimente încă din primii ani de viață. Robert Gabriel Pășcălău, elev în clasa a VIII-a, a reușit în acest an nu doar să se califice la olimpiadele naționale de Matematică, Fizică și Astronomie și Astrofizică, ci și să cucerească medalii la toate aceste competiții școlare. Astfel, are în palmares o medalie de argint la Olimpiada Națională de Fizică, la Matematică a cucerit o medalie de bronz, iar la Olimpiada de Astronomie și Astrofizică a obținut medalia de aur din partea Societății Române de Fizică și premiul I din partea Ministerului Educației. ”Pasiunea pentru științele exacte, în special pentru Geografie, Astronomie și Fizică, am avut-o încă din primii ani de viață. Am descoperit-o alături de tatăl meu și am dezvoltat-o pe parcurs, lucrând tot mai mult”, a povestit Robert. Tânărul năvodărean de 14 ani știe că vrea să facă performanță în continuare, așa că vorbește ca un adult despre muncă, sacrificiu și renunțare, însă cu pasiune, fapt care îl motivează să persevereze în studiu. ”Ca să cucerești asemenea medalii trebuie multă muncă, sacrificiu, trebuie să lucrezi o gamă foarte variată de exerciții pentru că niciodată nu se știe ce exerciții vom primi, și asta înseamnă multă muncă. Dar bineînțeles că e vorba despre pasiune și, când îți place ceva, nimic nu e prea greu”, spune Robert. Tânărul din Năvodari nu este la primele concursuri câștigate, ci și în anii trecuți a obținut premii la olimpiadele naționale, pregătit fiind de profesoara de matematică Mariana Burlăciuc, directoare a Școlii Gimnaziale ”Tudor Arghezi” din Năvodari. În acest an școlar, elevul a fost acceptat la centrul de pregătire în fizică ”Hai la Olimpiadă”, care funcționează în cadrul Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța. ”De anul trecut am intrat la centru și de atunci am obținut rezultate mult mai bune la concursuri. A fost un progres vizibil. Modalitatea de a gândi mi s-a schimbat radical pentru că la centru am avut un profesor foarte bun, prof. Florin Dobrin, care ne-a explicat foarte bine, ne-a făcut să înțelegem, lucru care la clasă nu se întâmplă, în cazul meu”, a spus Robert.

A PARCURS DEJA MATERIA DE LA ORE

Pentru a obține asemenea rezultate, Robert Gabriel Pășcălău a parcurs deja materia care se predă la orele de fizică de la clasă și acum spune că se cam plictisește la ore. ”Sincer să fiu, mă mai plictisesc la ore. Însă la școală caut să mă mai relaxez, pentru că acasă lucrez de dimineața, de când mă trezesc, și până merg la școală, apoi după ore până seara, la culcare”, a povestit Robert. Pentru că este în clasa a VIII-a, tânărul se gândește la Evaluarea Națională, pentru care se pregătește serios, pentru că își dorește ca de la toamnă să devină elev al Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța sau al Liceului Internațional de Informatică.