Eliberat de două ori de Judecătorie, reîncarcerat de Tribunal

Magistraţii Tribunalului Constanţa au admis, ieri, recursul formulat de procurori împotriva deciziei Judecătoriei Constanţa de a-l lăsa în libertate pe Florian Ştefan, un tânăr de 19 ani, din Constanţa, acuzat de comiterea infracţiunilor de lipsire de libertate şi ameninţare. Este pentru a doua oară când instanţa de fond îl eliberează pe Ştefan, iar cea de recurs decide că acesta este pericol public şi îl ţine după gratii. „Aş vrea să fiu judecat în libertate ca să arăt instanţei şi societăţii că sunt demn de a fi judecat în libertate!”, a spus tânărul în faţa judecătorilor. Reprezentanţii Parchetului spun că, pe 8 octombrie anul acesta, Florian Ştefan a intrat într-un liceu constănţean, s-a dus direct la clasa fostei sale prietene, Marina Adriana Moldoveanu, unde s-a repezit la aceasta şi a scos-o de păr din liceu. Colegii fetei au povestit că individul s-a năpustit asupra adolescentei, a bătut-o şi a ameninţat-o cu moartea dacă nu merge cu el. Florian Ştefan este acuzat că a dus-o pe fosta lui prietenă în scara unui bloc, unde a ţinut-o o oră, apoi i-a dat drumul. Marina Adriana Moldoveanu a depus plîngere la Poliţie împotriva tînărului care abia se eliberase din penitenciar pe 7 octombrie, unde petrecuse şapte luni dintr-o pedeapsă primită pentru furt calificat. Adolescenta a prezentat poliţiştilor şi un certificat medico-legal din care rezultă că necesită cinci-şase zile de îngrijiri medicale în urma loviturilor primite de la fostul prieten. Florian Ştefan nu a recunoscut acuzaţiile aduse şi a povestit varianta lui despre cum s-au petrecut lucrurile. „Nu am bătut-o, doar am tras-o de păr în clasă şi i-am zis că vreau să vorbim. A ieşit de bunăvoie după mine, ne-am oprit în curtea şcolii, unde i-am tras o palmă peste faţă, dar în secunda doi i-am cerut iertare. I-am propus să ne plimbăm ca să stăm de vorbă şi ea a acceptat. El a susţinut că nu a ameninţat-o nicio clipă pe Marina Adriana Moldoveanu, ba chiar a discutat calm cu aceasta şi nu a obligat-o să meargă cu el. „Dacă voia să plece, putea să o facă liniştită, eu nu am sechestrat-o”, a adăugat tînărul. Procurorul de şedinţă a cerut instanţei Tribunalului să îl aresteze pe Florian Ştefan pentru că prezintă pericol public, iar faptul că a doua zi după eliberarea din detenţie a atacat-o pe fosta lui prietenă arată că nu a înţeles nimic din ceea ce a păţit.