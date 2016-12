Eliberat de Judecătorie, arestat de Tribunal

Un bărbat din Năvodari, arestat pentru deţinere de armă neletală şi efectuarea de operaţiuni ilegale cu arme, a fost eliberat de Judecătoria Constanţa, însă Tribunalul Constanţa a admis recursul procurorilor şi l-a menţinut în arest pe Valentin Marin. El este judecat alături de Gheorghe Mihai, din Năvodari, acuzat de aceleaşi infracţiuni, plus cea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a avea permis. Potrivit rechizitoriului, pe 30 aprilie 2010, în jurul orei 17.30, Mihai şi Marin au fost prinşi în flagrant în timp ce vindeau o armă marca Ekol 9 mm, cu gaz iritant-lacrimogen, unui investigator sub acoperire. Oamenii legii spun că tranzacţia a avut loc în zona magazinului Penny Market, din Năvodari. Cei doi au venit cu un autoturism marca Dacia, de culoare albă, cu numărul de înmatriculare TL-01-LAD, iar investigatorul sub acoperire se afla într-o maşină marca Mitsubishi, acolo unde s-a şi încheiat afacerea. În vreme ce Marin a coborât din Dacie şi s-a dus la barul din apropiere, Mihai a discutat câteva minute cu investigatorul, a plecat pentru scurt timp şi s-a întors la maşină având asupra sa, ascuns sub un tricou, pistolul marca Ekol 9 mm. Bărbatul a urcat în Mitsubishi, a dat pistolul, a primit 1.400 de lei, moment în care au intervenit poliţiştii şi l-au reţinut pe Mihai. Valentin Marin, care stătea la o distanţă de 20-30 de metri, a fost şi el imobilizat. (C.C.)