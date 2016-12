Eliberat din arest după ce a încercat să bată un poliţist

Adil Memet, de 20 ani, din comuna constănţeană Cobadin, arestat pe 11 august pentru ultraj, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, sustragere de la recoltarea de probe biologice şi conducere a unui autoturism fără a poseda permis de conducere, a fost pus în libertate. Decizia a fost dată de Judecătoria Medgidia, care i-a admis lui Memet cererea de eliberare provizorie sub control judiciar. Până la emiterea unei sentinţe de condamnare sau de achitare definitivă, bărbatul nu are voie să mai conducă vreun autoturism, să părăsească localitatea Cobadin şi trebuie să de prezinte la Poliţie de trei ori pe săptămână. Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Medgidia spun că Adil Memet a fost identificat şi scos din trafic de un poliţist din cadrul Postului de Poliţie Cobadin. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit că Memet nu poseda permis de conducere şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Supărat că a fost oprit, tânărul a început să îl ameninţe pe poliţist, a refuzat testul cu aparatul Drager, şi nu a vrut să meargă la spital în vederea recoltării probelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. După ce a fost potolit, scandalagiul a fost încătuşat şi, ulterior, a ajuns după gratii.