Eliberaţi provizoriu sub control judiciar

Tribunalul Constanţa a dispus, ieri, eliberarea provizorie sub control judiciar a doi tineri judecaţi pentru trafic de droguri. Mihai Marian Mitu, de 19 ani, zis „Tarzan”, Marian Bogdan Paimschi, de 23 ani, zis „Pai”, ambii din Mangalia, au declarat că ştiu care sînt condiţiile impuse de instanţă în momentul în care îi va elibera din arest şi şi-au luat angajamentul să le respecte, în caz contrar riscînd să ajungă iar după gratii. Avocaţii lor au susţinut că aceştia au colaborat cu poliţiştii, ba chiar le-au arătat unde sînt ascunse cantităţile de rezină de canabis, ce nu ar fi fost găsite niciodată dacă cei doi tineri nu erau sinceri. „Mihai Marian Mitu a fost provocat să săvîrşească fapta. Ca dovadă a sincerităţii sale, el i-a ajutat pe poliţişti să îl prindă pe complicele său. Vă promitem că nu va încerca să zădărnicească aflarea adevărului şi se va prezenta la fiecare termen!”, a pledat Mitică Dumitru, avocatul lui Mitu. Potrivit actului de inculpare, cei doi împreună cu Constantin Ştefănescu, de 22 ani, toţi din Mangalia, fac parte dintr-o reţea de traficanţi de stupefiante care încerca să plaseze pe piaţă circa 4,4 kg de rezină de canabis. Ei au fost prinşi în flagrant în noaptea de 1 spre 2 iunie anul acesta, în jurul orei 00.30, de către ofiţerii compartimentului Antidrog al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa, care i-au filat timp de trei luni întrucît aveau informaţii că aceştia intenţionează să vîndă drogurile pe litoral. În momentul flagrantului, au fost reţinuţi Mihai Marian Mitu şi Constantin Ştefănescu, care aveau asupra lor 1,4 kg de haşiş (rezină de canabis), cantitate pe care încercau să o vîndă ofiţerilor sub acoperire, contra sumei de 6.500 euro. A doua zi, în zori, a fost prins un alt membru al reţelei, Marian Bogdan Paimschi, care deţinea aproximativ 3 kg de rezină de canabis. În cursul aceleiaşi zile, anchetatorii au descins la locuinţele lui Mihai Marian Mitu şi Marian Bogdan Paimschi, unde au descoperit încă 115 grame de haşiş. Cei trei tineri sînt cercetaţi pentru trafic de droguri, riscînd pînă la 15 ani de închisoare şi interzicerea unor drepturi. Mitu şi Paimschi au fost arestaţi preventiv pe o perioadă de 29 de zile, în timp ce pentru Constantin Ştefănescu s-a dispus cercetarea în libertate. Acum toţi trei vor fi judecaţi fără cătuşe la mîini. De asemenea, procurorii DIICOT Constanţa au stabilit că, pe 2 iunie, Ştefănescu l-a dus cu maşina la Mangalia pe Mitu, la rugămintea lui Paimschi, cu toate că nu deţinea permis de conducere şi, pe deasupra, ştia că acesta are asupra sa 1247,2 grame rezină de canabis pe care intenţiona să îl vîndă. Astfel că tînărul va fi judecat şi pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice fără permis.