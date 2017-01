Elicopterul CJC pentru salvarea vieţii, la dispoziția ISU

PROTOCOL În urmă cu un an, Consiliul Județean Constanța (CJC) achiziționa un elicopter complet echipat pentru intervenţie în caz de urgenţă, fie că e vorba despre inundaţii, înzăpeziri, alunecări de teren sau bolnavi imobilizaţi la pat, la care autorităţile ajung cu mare greutate. A fost precum o gură de aer pentru autoritățile județene, care au intervenit în timp util în numeroase situații, în special în iarna trecută. Chiar dacă și-a dovedit utilitatea, aparatul de zbor nu este folosit la capacitate maximă. Astfel, pentru a ajuta cât mai multă lume, conducerea Consiliului Județean Constanța (CJC) a decis să încheie un protocol de colaborare cu Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), pentru utilizarea elicopterului în cele mai dificile misiuni ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență: incendii sau accidente rutiere. ”Cu prioritate, elicopterul va fi folosit în județul Constanța în caz de calamități naturale, acțiuni pe care le va coordona CJC. Însă, cum la nivelul județului Constanța nu există o solicitare permanentă a acestui elicoter, care este echipat cu aparatură medicală, el va putea fi folosit în cele mai grele situații din diferite regiuni ale țării. E păcat să nu exploatăm la maxim acest elicopter. El oricum se învechește și trebuie să aibă un anumit număr de ore de zbor. Situațiile de urgență pot fi sau nu, însă aparatul de zbor trebuie să fie folosit inclusiv în afara Dobrogei. Spre exemplu, elicopterul ar fi fost extrem de util la inundațiile din Oltenia”, a spus vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir. El a adăugat că toate cheltuielile cu acțiunile ISU se suportă de la bugetul MAI și nu de la bugetul județului, iar mentenanța aparatului va reveni în grija autorității județene: ”Noi aveam nevoie de 900.000 de lei pe an pentru întreținerea elicopterului, așa că o mare parte din cheltuieli vor fi suportate de Ministerul de Interne“.

PROIECT TRANSFRONTALIER Elicopterul CJC a fost achiziționat printr-un proiect transfrontalier intitulat „Equipment to save our lives”, în parteneriat cu autorităţile bulgare din localităţile Krushari şi General Toshevo (districtul Dobrich). În afara aparatului de zbor, în cadrul proiectului au mai fost cumpărate cu bani europeni o autoutilitară pentru deplasare pe teren accidentat şi pe zăpadă și o autoutilitară pentru deszăpezirea drumurilor. La vremea respectivă, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a spus că „elicopterul, dar şi celelalte echipamente destinate situaţiilor de urgenţă vor fi folosite pentru ca noi şi bulgarii să nu mai trecem, ca în anii precedenţi, prin situaţii dificile”. „Elicopterul este destinat să intervină în toate situaţiile de dezastre, nu numai medicale: de la inundaţii şi incendii până la înzăpeziri şi viscole uriaşe. În plus, va putea fi folosit şi pentru salvarea de vieţi pe mare atât în zona apelor teritoriale ale României, cât şi în cele ale Bulgariei”, a afirmat Constantinescu. Elicopterul este operat de Aeroportul „Regional Air Services” de la Tuzla și dispune de patru locuri, două pentru piloţi şi două pentru personalul medical, plus alte două locuri pentru transportarea pacienţilor. „Elicopterul este unul foarte performant, în condiţiile în care el poate zbura atât pe timp de zi, cât şi noaptea, viteza de deplasare fiind de 240 km/h, ceea ce înseamnă că acesta poate ajunge în cel mai îndepărtat punct de pe teritoriul celor două judeţe, Constanţa şi Dobrici, în maximum 30 de minute. Din punct de vedere medical, elicopterul este o adevărată unitate de terapie intensivă mobilă aeriană, având, printre multe altele, monitor, defibrilator, ventilator, injectomate şi aspirator pentru secreţii”, a spus Emil Diculescu, pilot.