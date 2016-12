Elicopterul SMURD s-a prăbușit în Lacul Siutghiol - Update!

23:39:43 / 15 Decembrie 2014

Intrebari....

Am tot vazut in aceasta seara faptul ca aparatul nu avea decat 180 de ore de zbor... Nu mai departe de ieri (dar si weekend-ul din urma cu o saptamana, precum si acum vreo luna) elicopterul rosu SMURD s-a invartit deasupra caselor din carterele marginase ale Navodariului, l-am tot urmarit si m-a mirat si faptul ca facea, asa imi parea mie, unul nu tocmai in tema, unele manevre foarte in scurt, de parca pilotul se juca, sau il proba...Uneori, statea pe loc, in aer, dupa care pleca in zbor mai departe, iar il oprea.....Poate sa explice cineva de ce proceda astfel pilotul? Poate cei de la Aeroportul Mihail Kogalniceanu, desi inteleg ca in situatii cand elicopterul zboara sub 3000 m inaltime, se discuta cu pilotul la intervale de cca 20 minute...Pacat de oameni astia, tineri cu totii, Dzeu sa ii ierte si sa ii odihneasca....