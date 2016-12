Elijah Wood a găzduit un concurs de mâncat aripioare de pui

Actorul Elijah Wood, devenit celebru graţie personajului Frodo Baggins din trilogia “Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, a găzduit concursul de mâncat aripioare de pui intitulat Lord of the Wings, desfăşurat de curând în Epstein Bar din New York. Actorul american, în vârstă de 28 de ani, a rămas până la ora 3 dimineaţa în acest bar, pentru a petrece alături de învingătorul concursului, Big Dan Graff. Elijah Wood are acum ceva timp liber, după ce a terminat recent filmările pentru drama independentă “The Romantics”, în care joacă alături de Katie Holmes, Anna Paquin şi Adam Brody şi a asigurat vocea naratorului din filmul de animaţie SF “9”, lansat anul acesta. Totodată, va asigura din nou vocea lui Mumble, pinguinul care nu poate să cânte, dar care dansează excepţional, în continuarea filmului de animaţie “Happy Feet / Mumble, cel mai tare dansator”.