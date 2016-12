Elijah Wood este în favoarea consumului de marijuana

Actorul american Elijah Wood a declarat că marijuana nu ar trebui considerată o substanţă ilegală, deşi a recunoscut că organismul său are o toleranţă scăzută faţă de acest drog. Elijah Wood, în vârstă de 30 de ani, a spus că nu înţelege motivele pentru care marijuana este considerată o substanţă ilegală, deoarece acest drog nu este dăunător. Totuşi, actorul recunoaşte că a fumat marijuana destul de rar, din cauza efectelor secundare ale acesteia. „Sincer să fiu, nu sunt un mare fumător de marijuana, nu mi s-a potrivit niciodată prea bine. Am însă câţiva prieteni care fumează şi care au fumat marijuana timp de mulţi ani. Întotdeauna mi-am dorit să ajung la acel nivel de confort şi de toleranţă, însă organismul meu nu are deloc o toleranţă prea bună faţă de marijuana. Însă, am fost dintotdeauna un avocat al ei. Consumul ei nu ar trebui penalizat. Cheltuim banii contribuabililor îndepărtându-i pe oameni de ceva care nu este dăunător”, a adăugat Elijah Wood. Starul francizei Lord of the Rings / Stăpânul inelelor a declarat într-un interviu pentru revista „High Time” că marijuana şi consumul ei sunt foarte răspândite la Hollywood şi au ajuns să reprezinte „o parte normală” din viaţa persoanelor care trăiesc la Los Angeles.

O vedetă recunoscută pentru faptul că a apelat de-a lungul anilor la consumul de droguri mai mult sau mai puţin uşoare este şi cântăreţul britanic George Michael. Acesta a anunţat însă că a renunţat la droguri şi a slăbit aproape şapte kilograme în ultimele zece luni, iar acest fapt reprezintă pentru el un motiv de bucurie, deoarece toate hainele lui vechi au început să i se potrivească din nou. Artistul a urmat un curs de consiliere contra dependenţei de droguri, deoarece obişnuia să fumeze canabis, iar acest curs l-a ajutat, totodată, să renunţe la mâncărurile nesănătoase de tipul fast food. Într-un interviu acordat cu ocazia primului său concert din cadrul turneului european intitulat Symphonica Tour, pe care l-a susţinut la Opera de Stat din Praga, George Michael a vorbit şi despre perioada pe care a petrecut-o în închisoare. Cântăreţul în vârstă de 48 de ani a petrecut patru săptămâni în spatele gratiilor la sfârşitul anului trecut, după ce şi-a condus automobilul sub influenţa drogurilor şi a distrus faţada unui studio fotografic din nordul Londrei, şi consideră că acel incident a reprezentat „o experienţă logică”, care l-a ajutat să înţeleagă mai bine punctul critic în care ajunsese viaţa lui. „Am simţit că trebuie să plătesc o poliţă şi cred că închisoarea a fost o încheiere logică a unui capitol foarte întunecat. Nu aş spune că a fost o experienţă benefică, dar a fost o experienţă logică”, a precizat starul britanic.

În săptămânile petrecute în închisoare, George Michael s-a reapucat de fumat, însă încearcă acum să renunţe la acest obicei. „Desigur, în mai puţin de o săptămână după ce am ajuns acolo, deoarece nu prea aveai nimic de făcut, am redevenit dependent de nicotină. Acum încerc să renunţ la fumat şi am aflat că mesajele pe Twitter mă ţin ocupat şi-mi dau o preocupare”, a adăugat cântăreţul britanic. Faptul că s-a lăsat de droguri a readus muzica pe prim plan în viaţa lui George Michael, un artist care a vândut peste 80 de milioane de albume pe plan internaţional, şi căruia i s-a simţit lipsa în muzică. Printre piesele sale se numără hituri precum „Careless Whisper”, „Faith”, I Want Your Sex” sau „Last Christmas”.