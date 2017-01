Eliminări şi suspendări de comisioane şi taxe la BVB, sub o nouă conducere

Acţionarii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au decis eliminarea, de anul viitor, a comisioanelor pentru noii emitenţi şi suspendarea pentru şase luni a taxelor de intrare pe piaţă pentru noile Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare. \"Am decis miercuri în AGA să reducem cu 10% comisioanele de tranzacţionare şi să eliminăm taxele, în primele şase luni ale anului, în cazul noilor Societăţi de Investiţii de Servicii Financiare (SSIF) intrate în piaţă. Totodată, vor fi scoase comisioanele pentru noii emitenţi\", a spus preşedintele Bursei, Stere Farmache. Tariful pentru admiterea ca participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei, la piaţa reglementată la vedere şi la piaţa reglementată la termen este de 200.000 lei, inclusiv TVA. Pentru operaţiunile realizate pe piaţa principală, comisionul la vînzare este în prezent de 0,13%, iar la cumpărare, de 0,05%, similare cu cele percepute pe piaţa Deal, unde părţile negociază direct. Pe piaţa Odd-Lot, segment în care se tranzacţionează pachete de acţiuni mai mici decît dimensiunea standard a blocului (100 acţiuni), comisionul la vînzare se situeaza la 0,18%, în timp ce tariful pentru cumpărare este de 0,05%. Reprezentanţii BVB au luat în calcul noua reducere a comisioanelor de tranzacţionare cu 10% astfel că veniturile totale bugetate pentru anul viitor sînt de 23,5 milioane lei (6,1 milioane euro, la un curs de 3,85 lei/euro), cu 43% mai mici faţă de estimările pentru anul în curs, de 41,3 milioane lei. Pe lîngă modificările de conţinut ale strategiei BVB, anul 2009 mai aduce şi modificări la nivelul conducerii Bursei, astfel că funcţia de director general al pieţei de capital româneşti va fi deţinută din ianuarie de Anca Dumitru, actualul director al pieţei Rasdaq. Şeful BVB, Stere Farmache, şi-a anunţat ieri demisia din funcţia de director general, nu însă şi din cea de preşedinte al Bursei. \"Decizia este consistentă cu strategia Bursei de Valori. Acum o lună jumătate - două am luat decizia, în Consiliu, ca Bursa să devină o societate deschisă, o societate publică şi credem că în spiritul acestei decizii trebuie să adoptăm standarde de guvernanţă corporativă foarte clare. Listarea la Bursa de Valori Bucureşti va trebui să găsească Bursa într-o structură de guvernanţă corporativă, în care funcţia de preşedinte să fie separată de cea de director general\", a explicat Farmache. El a mai adăugat că momentul separării funcţiilor de director general şi preşedinte al BVB nu ar fi fost bine venit în timpul procesului de listare sau chiar înainte de listarea Bursei pe propria platformă. \"Funcţia va fi suplinită de doamna Anca Dumitru pînă la momentul listării, după care vom vedea care este cea mai bună măsură\", a adăugat Farmache. Simplul preşedinte BVB a ţinut să sublinieze că renunţarea la funcţia de director general nu a fost determinată de eventuale presiuni asupra lui, în condiţiile în care Bursa a trecut prin momente dificile în acest an.