Elisabeta a II-a a împlinit 87 de ani

Suverana britanică a sărbătorit împlinirea vârstei de 87 de ani, într-un cadru restrâns, ieri, cu aproximativ o lună înainte de cea de-a 60-a aniversare de la încoronarea ei. Salve de tun vor fi trase astăzi, la ora prânzului, în centrul Londrei, pentru a marca acest eveniment. 21 aprilie 1926 este data de naştere a reginei Elisabeta a II-a, însă suverana britanică are o aniversare oficială în luna iunie, tradiţional marcată printr-o ceremonie denumită Trooping the Colour, în traducere Salutul Culorilor. Aniversarea oficială a unui suveran britanic a fost stabilită pentru luna iunie începând din 1748. Ceremonia îşi are originea în pregătirile pentru război din trecut, când toate steagurile erau strânse şi arătate soldaţilor britanici înainte de luptă, pentru ca aceştia să le recunoască în iureşul bătăliilor.

Regina Elisabeta a II-a a sărbătorit în 2012 Jubileul de Diamant, marcând cei 60 de ani care au trecut de la urcarea pe tron, după moartea tatălui ei, regele George al VI-lea, pe 6 februarie 1952. Regina a străbătut regatul cu această ocazie, iar festivităţile s-au derulat cu o mare fervoare populară. Anul 2013 marchează a 60-a aniversare a încoronării sale, pe 2 iunie 1953, eveniment ce a avut loc la Catedrala Westminster din Londra. Un festival special este prevăzut din 11 iulie până pe 14 iulie în grădinile de la Buckingham, pentru a marca evenimentul. Acest an va fi marcat de un alt eveniment major pentru familia regală britanică: naşterea aşteptată în iulie a copilului prinţului William şi a soţiei sale Catherine, care va deveni al treilea în ordinea de succesiune la tron.

Suverana, renumită pentru sănătatea ei de fier, a fost spitalizată în luna martie, 24 de ore, din cauza unor simptome de gastroenterită. A fost prima spitalizare a ei din ultimii zece ani, obligând-o să îşi anuleze mai multe angajamente, inclusiv o vizită oficială la Roma.