Eliza Samara a cîştigat, cu emoţii, Europa Top 12 la junioare

Cea mai talentată jucătoare de tenis de masă a României, tînăra de 18 ani Elizabeta Samara, a cîştigat fără înfrîngere puternicul turneu continental Europa Top 12... dar aventurile în capitala Letoniei nu au lipsit. Iar emoţiile, culmea, nu au fost la masa de joc, ci în afara sălii de concurs! Plecată cu două zile înainte de începerea turneului, delegaţia română condusă de antrenorii Viorel Filimon şi Liliana Sebe, cu ambele sportive legitimate la LPS Farul Constanţa, Eliza Samara şi Cristina Hîrîci, a ajuns la destinaţie cu o oră după startul competiţiei, din cauza intemperiilor pe aeroporturile din Bucureşti şi Praga. Astfel, cele două au ratat chiar partida directă, programată în primul tur. ”Doar vremea rea şi dificultăţile zborului puteau face ca Eliza să piardă Topul în acest an. Am ajuns cu zece minute înaintea turului secund, cînd rezerva din Germania deja se pregătea să intre la masă, provocînd stupoare în toată sala. Sportivele noastre au fost penalizate şi singura variantă a Elizei rămânea să cîştige toate meciurile, iar cea mai apropiată rivală să piardă cel puţin două. Nu s-a întîmplat asta... după două zile şi jumătate, jucătoarea germană Amelie Solja pierduse doar la Eliza şi a fost declarată învingătoare pentru moment. Înaintea ultimului meci, juriul leton ne-a anunţat că partida dintre românce s-ar putea totuşi juca, la intervenţia antrenoarei lui Solja, care a recunoscut că Eliza este mai bună. Fair-play-ul a învins, iar comisia de arbitri a hotărît ca meciul nostru să se joace. Asta şi după ce Liliana Sebe a refuzat ferm compromisul propus de reprezentantul Federaţiei Europene de a împărţi locul întîi între Samara şi Solja. A fost înţelegere din partea Federaţiei Germane la insistenţele noastre, ale antrenorilor, în condiţiile în care intervenţiile Federaţiei Române nu au fost luate în considerare. Peripeţia s-a terminat cu victoria Elizei şi un promiţător loc nouă pentru Cristina Hîrîci”, povesteşte Filimon toată păţania din Letonia, care în cele din urmă a adus Constanţei al doilea top juvenil, după cel cîştigat de Iulia Necula acum patru ani.

Început promiţător... la final de juniorat

Eliza Samara şi-a început cu o victorie splendidă ultimul său an de juniorat. ”De doi ani mă tot chinui să ies pe primul loc. În sfîrşit am reuşit şi mă bucur, mai ales că am cîştigat toate meciurile. Îmi propun multe lucruri în acest an, dar visul meu este să devin campioană europeană la simplu”, a declarat Eliza, cea care a depăşit remarcabil dificultăţile, ea fiind, după meciul de debut ratat, tentată să renunţe la participarea în evenimentul din Letonia. Succesul său a fost completat de colega de naţională şi club, Irina Hoza, care şi-a adjudecat la Constanţa Topul 12 naţional de senioare. ”Am reuşit să apăr titlul Elizei şi sînt mulţumită. Sper ca în viitor să îmi demonstrez forma la Campionatele Naţionale şi să ajung pe podium. Bineînţeles, după Eliza!”, a declarat Hoza. Cele două sportive şi Viorel Filimon au plecat aseară la Open-ul statului Bahrein.